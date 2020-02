Mielipide

Sanoman siirto kertoo uskosta sanomalehtiin

Karjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kainuun Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaseudun Tulevaisuus

Ilkka-Pohjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskisuomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämeen Sanomat

kommentoi Sanoman päätöstä ostaa Alma Median maakunta- ja paikallislehdet.”Sanoma laajentaa tällä peliliikkeellä kotimaiseen medialiiketoimintaan, kun sen ydin mediapuolella on tähän saakka ollut Helsingin Sanomissa ja aikakaus­lehdissä.””Sanoma on runnonut strategiaansa uusiksi viime vuodet, kun sen kansainvälinen kasvu epäonnistui monelta osin pahoin. Uusi suunta on alkanut tuottaa tulosta: esimerkiksi Helsingin Sanomien tilaajamäärät ovat kääntyneet digipanostusten ansiosta kasvuun, ja Sanomien osakekurssi on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2015.””Nyt tämä Suomen suurin mediayhtiö levittäytyy myös maakuntiin. Tämä on alalle positiivinen asia.”mukaan alan digitaalinen kehitys vie isompiin yksiköihin.”Kauppa ei ollutkaan yllätys, sillä sama keskittymiskehitys on ollut nähtävissä muissakin maissa. Se ei ole liiemmin vaikuttanut median moniäänisyyteen eikä vaikuttane Suomessakaan.””Omistajat eivät Suomessa puutu toimitusten journalistisiin linjauksiin ja ratkaisuihin. Isommat riskit sisällölle ja median roolille demokratian ylläpitäjänä aiheutuvat resurssien pienentymisestä ja koventuneesta keskustelukulttuurista.”arvioi, että omistusjärjestelyn takana on taloudellisen tehokkuuden lisääminen.”Lehdille vahva kotimainen omistaja voi olla sinänsä hyvä, mutta maakuntien moniääniselle journalismille omistuksen keskittyminen voi olla tuhoisaa. Sisältöjen samankaltaistuminen on vaivannut jo monia ketjuttuneita maakuntalehtiä, ja merkittäviä fuusioitakin on tehty.”pohtii, että mediayhtiöiden kilpailukyvyn takaaminen vaatii jatkuvaa sopeutumista ja mukautumista.”Keskittymisessä ja ketjuuntumisessa sinänsä ei ole mitään uutta. Alalla on jo kauan sitten ymmärretty, että isot ketjut varmistavat myös pienten lehtien pysymisen elossa.”toteaa, että Sanoma maksaa ostoksesta 115 miljoonaa euroa.”Se on sanomalehtialalla kova kauppahinta ja kertoo Sanoman aidosta halusta laajentua.””Sanoman siirto nostaa sanomalehdistön asemaa. Se tietää panostuksia sanomalehtiin ja niiden tekemiseen. Kilpailu alalla kiristyy, mutta se saattaa myös parantaa paperisten ja digitaalisten sanomalehtien asemaa Suomessa.”kirjoittaa, että Sanoma on siirtänyt katsettaan kansainvälisestä suunnasta takaisin kotimaahan.”Sanoma tuntuu uskovan – muutamia vuosia kestäneiden seikkailujen jälkeen – sanomalehtien ja alueellisten digitaalisten medioiden tulevaisuuteen.”