Mielipide

Läheisten lapset rikastuttavat elämää

Helsingin Sanomien

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

mielipideosastolla on keskusteltu lapsettomuudesta sekä lapsenlapsettomuudesta. On varmasti totta, että se saattaa aiheuttaa joillekin tyytymättömyyttä elämään.Omaan elämäänsä voi jokainen kuitenkin itse yrittää vaikuttaa siten, että on kiinnostunut ja osallistuu sukulaistensa tai ystäviensä lasten ja lastenlasten elämään tavalla tai toisella. Tiedän kokemuksesta, että se tuo onnellisuutta myös omaan arkeen.