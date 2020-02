Mielipide

Yhteinen sovellus parantaisi taksipalvelua

taksilaista ja sen korjaamisesta on vatvottu mediassa, kahvipöydissä sekä taksitolpalla varmasti riittämiin, mutta jatkan aiheesta taksinkuljettajan näkökulmasta.Olen seurannut taksialaa 1990-luvulta lähtien ja ajanut itse taksia vuodesta 2005 alkaen. Tiukasta sääntelystä on tultu nykyiseen tilanteeseen, joka muistuttaa enemmän villiä länttä kuin järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Minusta on surkuhupaisaa nähdä, kuinka asiat menivät juuri siihen suuntaan kuin alaa tuntevat varoittivat ennen lain voimaantuloa: palvelu heikkenee, hinnat nousevat ja saatavuus romahtaa erityisesti syrjäalueilla.Varoituksia ei uskottu. Innostuttiin ”vapaudesta” ikään kuin sääntely olisi automaattisesti paha asia. Sitä se ei ole.Paluuta vanhaan ei kuitenkaan enää ole. Koska kilpailu on vapautunut, ehdotan, että kehitettäisiin sovellus, johon kuka tahansa taksiyrittäjä voi liittyä ja josta asiakas näkee kyydin hinnan ja sen toteuttajan.Suuriin välityskeskuksiin kuulumattomat taksit ovat nyt iso ongelma. Heidän toimintansa huolestuttaa asiakkaita eniten. Hintojen läpinäkyvyydessä ja muissa asioissa on näillä yrittäjillä usein puutteita. Sovelluksen avulla heidän mahdollisuutensa löytää asiakkaita parantuisivat ja asiakkaiden kuluttajansuoja toteutuisi paremmin.Suuriin välityskeskuksiin on monesti vaikea liittyä ilman isoja kuluja. Ehdottamani yleissovellus keventäisi tätä ja antaisi tilaisuuden rehellisten, keskuksiin kuulumattomien yrittäjien löytää asiakkaita. Jos joku yrittäjä toimisi epärehellisesti tai muuten moitittavasti, hänet olisi helppo poistaa sovelluksesta. Sovelluksen nimi voisi olla ”Smart Ride”. Saa käyttää, mutta ei ole pakko.