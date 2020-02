Mielipide

Yksikin syrjäytyminen on valtava taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen takaisku

ihminen on rakastunut omaan surkeuteensa ja ankeuteensa, hän tahtoo hätistellä piristäjät pois. He uhkaavat kovalla työllä, jurottamisella ja huokailulla hankittua mustaa pilveä pään päällä. Sosiaalipsykologia opettaa, että ihminen on tiedollinen saituri, joka etsii uskomuksiaan vahvistavaa tietoa. Jos nyt menee huonosti, niin huomenna menee vielä huonommin. Maailmankuva todella toteuttaa itsensä. Kun onnistumiset ovat sattumaa, ihmiset saamattomia ja yrittäminen on turhaa, harvinaiset onnistumisetkin voi luokitella vahingoksi.Uhriutuminen on juuttumista johonkin asiaan, tapahtumaan tai olosuhteisiin siten, että siitä tulee elämänasenne. On mukava olla pieni. Psykoanalyytikolle uhriutuminen on helppo selittää. Se on paluuta pieneksi lapseksi, siihen aikaan, kun isä ja äiti syöttivät, juottivat, pukivat ja panivat nukkumaan. Ja jos oli kiltti, sai lauantaina palkkioksi karkkipussin.Aikuisena pitäisi osata ottaa jo vastuuta omasta elämästä, mutta se on pelottavaa. Koskaan ei tiedä, mitä ratkaisuista seuraa. Jos menee pieleen, voi syyttää vain itseään, ei voi kiukutella vanhemmille, täytyy analysoida virhe ja yrittää uudelleen.Kasvattajan, vanhemman ja opettajan on tunnettava uhriutumisen, syrjäytymisen, huonon itsetunnon ja alisuoriutumisen mekanismit. Yksikin syrjäytyminen on valtava taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen takaisku. Vaikka syrjäytyneiden nuorten määrä on viime vuosina vähentynyt, yli 60 000 nuorta jää tai jättäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle. Alle kolmikymppisistä syrjäytyneistä kaksi kolmesta on miehiä.”Yhteiskunta ei ole koskaan ottanut yhteyttä ja kysynyt, että hei Henkka, miten menee”, kertoo 33-vuotias Henkka, jonka elämään ei mahdu muuta kuin tietokonepelaamista, epäsiistissä asunnossa kökkimistä ja tupakointia. Nyt Yle Areenassa on nähtävissä hieno Logged in -dokumenttisarja, joka kuvaa syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alaisia nuoria miehiä.Turvaverkon levittäminen nuorten miesten turvaksi on meidän kaikkien yhteistyötä.