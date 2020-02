Mielipide

Veden painoarvo tuli punnittua

Omistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei aikaakaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On johtavia

kaivon. Mutta omistanko myös sen veden? Kävin aiheesta lyhyen keskustelun viime syksynä.Naapurit ovat hakeneet minulta vettä. He ovat kiitelleet. Ei kiittämistä, olen sanonut, mielestäni vesi on yhteistä.Toistaiseksi, tokaisi toinen naapurini., kun Jyväskylästä kuului. Joulukuussa kaupunki kertoi selvittävänsä, kannattaisiko osa vesihuollosta yksityistää. Kansalaisten reaktio oli nopea ja voimakas. Vesi on meidän -kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi keräsi kymmenessä päivässä lähes 87 000 allekirjoitusta kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun.Jyväskylän kaupunginjohtaja riensi julkisuuteen selittämään, että ei, ei, ei! Ei Jyväskylä koko vesihuoltonsa yksityistämistä harkitse, vain osan: Jyväskylä selvittää vesi- ja sähkönjakeluyhtiö Alvan vähemmistöosuuden myymistä, harmistunut kaupunginjohtaja täsmensi.Viime maanantaina kaupunki ilmoitti keskeyttäneensä asian selvittämisen. Hetken ihmetyttikin. Vihreät nousi viime vaaleissa Jyväskylän toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Jos oli Jyväskylälle uhkana isompikin imagotappio juotavan hyvän Päijänteen rantakaupunkina, ainakin vihreiden rooli hankkeessa kummastutti.Saattaa olla, että keskeytyksestä sopineita Jyväskylän valtuustoryhmien puheenjohtajia arveluttivat myös kokemukset muilta aloilta. Muistissa on hyvin sähkön siirtoverkon yksityistäminen. Sähköyhtiöillä on ollut täysi työ selittää asiakkailleen, että rahat tarvitaan verkon kunnostukseen.Entä kun Espoo myi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä sähkö­yhtiönsä? Kaupunki teki hyvän tilin, jonka se rahastoi. Kaupunki hyötyi, mutta kokivatko kaupunkilaiset hyötyneensä? Energiaosakkeet kiertyivät lopulta Fortumille, joka on sen jälkeen nostanut sopimussähkön hintaa lukuisia kertoja.Viime viikolla päättyi pääkaupunki­seudun junaliikenteen tarjouskilpailu. Kilpailutus on Suomen junaliikenteessä ensimmäinen. Ruotsissa rautateiden yksityistäminen alkoi noin 30 vuotta sitten. Ruotsista kuuluu varoituksen sanoja: junat myöhästelevät, lipunmyynti on sekavaa, radat ovat huonokuntoisia.öljyvaltioita. Suomi on johtava vesivaltio. Makea vesi on kansallis­aarre. Se ei ole suomalaisille rahakysymys vaan vahvasti tunneasia.Jyväskylää on kiittäminen. Kaupungin käynnistämä keskustelu osoitti, että veden painoarvo on Suomessa suuri.