Mielipide

Vesihuolto ei ole kunnille pelkkä rasite

Maaseudun Tulevaisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Savon Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppalehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kommentoi Jyväs­kylän kaupungin päätöstä keskeyttää vesi- ja energia­laitoksensa vähemmistö­osuuden myynti­selvitys.”Kansalaisaloite kuntien omistamien vesilaitosten yksityistämisen kieltämiseksi lailla keräsi kahdessa päivässä yli 70 000 allekirjoitusta. Viikossa allekirjoituksia tuli 84 000.””Pelkona on, että yksityiset omistajat voisivat nostaa veden hintaa parantaakseen tuottoja.””Aloitteella on ollut vaikutusta jo ennen sen eduskuntakäsittelyä. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) lupasi, että vesihuollon yksityistämisestä tehdään selvitys osana ministeriössä valmisteilla olevaa kansallista vesihuoltouudistusta.””Vesihuolto ei ole kunnille pelkkä rasite, koska vesilaitokset tuottavat – varsinkin isoissa kunnissa – tasaista voittoa.””Perusteluksi vesiyhtiöiden yksityistämiseen ei riitä esimerkiksi vesijohto­verkoston iso korjausvelka. On vaikea kuvitella, että yksityinen toimija hoitaisi korjausvelan edullisemmin.””Vesihuollossakin pätee sääntö, että asiakas maksaa lopulta kaiken.””Kunnissa, joissa on edes harkittu vesilaitosten yksityistämistä, pitää ottaa Jyväskylän tapauksesta oppia. Kaikki ei voi olla kaupan, ja yhteisestä omaisuudesta on pidettävä huolta.”toteaa, että Jyväskylän vesihuollon osittaista yksityistämistä koskeva selvitys lopetettiin alkuunsa, kun hanke joutui kovaan vastatuuleen.”Kunnallisten yhtiöiden myymisessä strategisesti tärkeillä toimialoilla on parempi katsoa kuin katua. Se ei saa johtaa kuitenkaan esimerkiksi tehottomuuteen tai hinnoitteluun, jossa on takavuosien tapaan piiloveronomaisia piirteitä.”arvioi Verohallinnon levittämää asennetutkimusta, jonka mukaan 98 prosenttia suomalaista pitää verojen keräämistä tärkeänä hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi.”Hyvinvointiyhteiskunnan ja verotuksen tiivis yhteys ei ole mielipide, vaan tosiasia. Sen näin laaja ymmärtäminen Suomessa kertoo ensisijaisesti koulutuksen hyvästä tasosta.””Olisi tärkeää tietää, miten myönteisesti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan nettomaksajat suhtautuvat verotukseen. Vahva epäilys on, että alempia tuloluokkia kriittisemmin, sillä he maksavat enemmän veroja kuin hyötyvät niistä tulonsiirtoina. Tämän ryhmän vero­myönteisyys on lopulta se tekijä, joka ratkaisee järjestelmän kestävyyden.””Suomalaisten korkea luottamus verottajan kaltaisiin julkisiin instituutioihin on pääoma, jonka voi myös menettää. Luottamus edellyttää muun muassa uskoa siihen, että verovaroja käytetään harkiten ja kestävällä tavalla. Samoin on tärkeää, että kaikkien koetaan tekevän oman osuutensa verotulojen kerryttämiseksi.”