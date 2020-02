Mielipide

Metsän ensiharvennuksia tulisi tehdä huomattavasti nykyistä enemmän

Yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

luullaan, että metsänhakkuu tarkoittaa päätehakkuita, aukkohakkuita. Totuus on toisenlainen.Metsäkeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 ensiharvennuksia tehtiin noin 150 000 hehtaaria, ja puuta kertyi noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä. Väljennysharvennuksia tehtiin noin 360 000 hehtaaria, joista puuta kertyi noin 35 miljoonaa kuutiometriä. Pääte­hakkuita – yleensä avohakkuita – tehtiin noin 160 000 hehtaaria, josta puuta kertyi noin 35 miljoonaa kuutiometriä.Ensiharvennukset tehdään noin 35 vuoden ikäisissä metsissä, ja väljennysharvennukset noin 50 vuoden ikäisissä metsissä. Niistä kertyvä puu on lähes kokonaan kuitupuuta tehtaisiin tai energiapuuta (ei siis vielä tukkipuuta). Nämä hakkuut ovat metsänhoidollisia hakkuita. Niiden avulla puut saadaan kasvamaan tukkipuiksi, jolloin niihin sitoutuu hiiltä. Näin metsät kasvavat tehokkaasti arvokkaiksi hiilinieluiksi.hoidetuissa metsissä kasvu ja myös hiilen sitominen on tehokkainta 30–70 vuoden ikäisissä metsissä. Järeissä tukki-ikäisissä metsissä hiilivarasto on suurimmillaan, mutta tämän ikäiset metsät eivät enää sido kovinkaan paljon uutta hiiltä itseensä. Vanhoissa metsissä alkaa olla lahoamista, ja erilaiset hyönteis- ja muut taudit vahingoittavat kasvua. Metsät muuttuvat jopa hiilipäästöisiksi.Harvennushakkuista kertynyt puu on lähes yksinomaan kuitupuuta, ja päätehakkuistakin kertyvä puu on noin 30-prosenttisesti kuitupuuta ja loput 70 prosenttia tukkipuuta.Jotta metsämme saataisiin tehokkaaseen kasvuun ja hyviksi hiilinieluiksi, ensiharvennuksia tulisi tehdä huomattavasti nykyistä enemmän. Nyt niitä tehdään vuosittain noin 150 000 hehtaaria, kun tietojeni mukaan niitä tulisi tehdä noin 250 000 hehtaaria. Hakkuu- ja hoitorästejä jää siis joka vuosi noin 100 000 hehtaaria.On huomattava, että ensiharvennuksista hakkuutulot ovat olemattomat. Ensiharvennukset ovat siis lähes yksinomaan metsänhoidollisia hakkuita. Väljennyshakkuistakin kertyvä puuraha on melko vähäinen, ja tämänkin hakkuun päätarkoitus on metsänhoidollinen.Voidaan sanoa, että pinta-ala ja puumäärä huomioiden suurin osa puista korjataan poimimalla ne kasvavan puuston joukosta. Puut eivät ole vielä täysikasvuisia tukkipuita, jolloin ­niiden poistamien ei vahingoita siinä määrin jäljelle jäävää puustoa kuin jos täysikasvuisia tukkipuita poimintahakattaisiin päätehakkuuikäisestä metsästä.kasvullista metsämaata on noin 20 miljoonaa hehtaaria. Näin vuosittaiset päätehakkuut – 160 000 hehtaaria – on hyvin pieni osuus, alle prosentti metsäpinta-alasta.Kun puuta hakataan nyt noin 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, ja metsiemme kasvu on noin 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, metsänhoidollisia hakkuita lisäämällä vuotuista kasvua kyettäisiin kasvattamaan tuntuvastikin hiilinielua pienentämättä.