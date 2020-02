Mielipide

Suomen on otettava alaikäisiä Kreikan pakolaisleiriltä

Maria Ohisalo (vihr) kannattaa alaikäisten perheettömien pakolaisten ottamista Suomeen Morian pakolaisleiriltä Kreikasta. Tilastojen mukaan leirillä – jonka kapasiteetti on 3 000 ihmistä – on nyt 20 000 pakolaista. Heistä vähintään 5 000–6 000 on alaikäisiä ja noin 1 100 alaikäisistä on leirillä yksin, ilman huoltajia. Kreikka on toivonut muilta EU-mailta apua jo viime syksynä yksin olevien alaikäisten saamiseksi pois leiriltä.Saavuin itse muutama päivä sitten Suomeen oltuani alkuvuoden Lesboksella vapaaehtoistyössä lääkärinä. Klinikallani hoidettiin päivässä noin 80–110 potilasta Morian leiriltä. Vaikka olen aiemminkin tehnyt töitä maailman kriisialueilla, ihmisten tilanne Moriassa on aivan poikkeuksellisen huono ja järkyttävä. Osa perheistä asuu itse kyhätyissä teltoissa, syyhy ja hengitystieinfektiot leviävät, ja ravitsemus on puutteellista.Terveydenhuolto on pitkälti kansalaisjärjestöjen vapaaehtoisten varassa, koska Lesboksen oma terveydenhuolto on tulijoiden suuren määrän vuoksi ylikuormittunut. Lääkärit ilman rajoja -järjestön tuoreen arvion mukaan ainakin 140 lasta jää vaille välttämätöntä hoitoa epilepsiaan, diabetekseen ja muihin kroonisiin henkeä uhkaaviin sairauksiin.Todellisuus leirillä on kaikille pakolaisille lähes sietämätön, mutta erityisen haavoittuvia ovat yksin olevat alaikäiset. Leirillä on viikoittain puukotuksia, eikä pimeällä liikkuminen ole turvallista. Psyykkinen kuormitus johtaa monen kohdalla traumatisoitumiseen, jos leirille tuloa edeltävät tapahtumat eivät siihen riittäneet. Pääsyä kouluun ei automaattisesti ole. Kansalaisjärjestöjen pyörittämiin kouluihin on pitkät jonot.Suomi on muun EU:n tavoin sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Tämä ei toteudu nyt EU:n sisällä. Toivon, että hallitus tekee viipymättä päätöksen lasten ottamisesta Suomeen.