Mielipide

Hoitajien palkkatietoja vääristellään

Mediassa

ja kommenttipalstoilla on käyty kovaa keskustelua siitä, että sairaanhoitajien keskipalkka olisi yli 3 000 euroa kuukaudessa ja että tämä on selvästi yli suomalaisen keskiarvopalkan. Palkankorotukset eivät olisi siten tarpeellisia.On käsittämätöntä, miten paljon näitä lukuja voidaan vääristellä. Työskentelen pääkaupunkiseudulla kätilönä erikoissairaanhoidossa ja peruspalkkani on 2 444 euroa kuukaudessa. Tekemällä kolmen viikon listassa muutaman yövuoron, olemalla jokaisen viikonlopun ainakin osittain töissä ja työskentelemällä pyhäpäivinä pääsen juuri ja juuri 3 000 euron bruttopalkkaan. Mutta kyse on nimenomaan korvauksista epämukavasta työajasta, ei peruspalkan osasta.Lisät korvaavat menetettyä terveyttä ja sosiaalisia suhteita – sitä, että kolmen viikon välein joutuu kääntämään koko vuorokausirytminsä aivan päälaelleen muutamaksi päiväksi ja yrittää sen jälkeen palautua heti takaisin normaaliin rytmiin. Pyhät ja illat olemme töissä, kun muut ovat kotona perheidensä kanssa.