Mielipide

Jos aiot hankkia lapsen, lue tämä ensin

Tuotekuvaus:

Ainesosat:

Haittavaikutukset:

Annostus:

Säilytysohje:

Vaikuttava aine:

Lapsi on perheenlisä, joka auttaa vahvistamaan stressin­sietokykyä sekä fyysistä ja henkistä vireyttä. Lapsi edistää emotionaalista tasapainoa sekä ylläpitää kestävyyttä ja energian tunnetta. Lapsi on hyvin arkeen imeytyvä ja vaikuttavien yhdisteiden osalta laajakirjoinen tuote, joka tuo monipuolisuutta elämään ja elintoimintoihin. Lapsi saattaa myös parantaa sydämen ja aivojen normaalitoimintaa.Happi 65 %, hiili 18 %, vety 10 %, typpi 3 %, kalsium 1,5 %, fosfori 1 % sekä pieniä määriä muun muassa kaliumia, rikkiä, natriumia, klooria, magnesiumia, rautaa, fluoria, sinkkiä, piitä, rubidiumia, strontiumia, bromia, lyijyä, kuparia, alumiinia, kadmiumia, ceriumia, bariumia, tinaa, jodia, titaania, booria, seleeniä, nikkeliä, kromia ja mangaania.Lapsi voi aiheuttaa myös haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisinä vaikutuksina on raportoitu seuraavia oireita:– Unettomuus– Verenpaineen nousu– Stressi– Korvien soiminen– Hermostuneisuus ja sekavuus– Hengitystieinfektiot– Ripuli– Loputon säätö– Sotku– Ennenaikainen vanheneminen– Riittämättömyyden tunne– Vapauden menetys– Rahanmeno– Sosiaalisen elämän rajoittuminen– Ahtauden tunne kotioloissa– Ympyröiden pieneneminen– Muuttuminen omien vanhempiensa kaltaiseksiJos havaitset haittavaikutuksia, niistä kannattaa kertoa läheisille. Vaikeissa tapauksissa voi myös kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.Vain pitkäaikaiseen käyttöön. Annostus 24 tuntia vuorokaudessa lopun ikää.Säilytys huoneenlämmössä. Päivittäinen tuulettaminen raittiissa ulkoilmassa vahvistaa tuotteen ominaisuuksia.Rakkaus.