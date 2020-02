Mielipide

Lastensuojelu kaipaa suuria muutoksia

Lastensuojelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lastensuojelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erilaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/ https://www.hs.fi/vieraskyna/

valtakunnalliset kehittämistoimet ovat viime vuosina lähteneet liikkeelle yksittäisistä tragedioista, valvonnan esiin nostamista epäkohdista ja lastensuojelun henkilöstön aloitteista. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastukset ovat nostaneet näkyviin sijaishuollon puutteita sekä eettisesti kyseenalaisia ja lainvastaisia käytäntöjä.Turvallisten aikuisten puute, epävakaat ja jopa väkivaltaiset kasvuolot, useat sijoituspaikat ja toistuvat pettymykset voivat olla osa lapsen arkea. Joillekin lapsille murrosikä tuo vaikeita käytöshäiriöitä ja päihdeongelmia. Kuvaan voi kuulua oppimis- tai mielenterveysongelmia tai neurologisia sairauksia.ongelmissa näyttää olevan usein kysymys siitä, että lasta on rajoitettu hänen lakisääteisten oikeuksiensa ja sosiaalialan ammatillisen etiikan vastaisesti. Mielivaltaiset kasvatuskeinot ovat saattaneet loukata jopa perustuslaissa suojattuja lapsen oikeuksia. Esimerkiksi sosiaalisten suhteiden katkaiseminen, itsemääräämisoikeuden loukkaukset, alasti riisuttaminen sekä nöyryyttävä ja alistava kohtelu ovat räikeässä ristiriidassa sijaishuollon hoitotavoitteiden kanssa.Julkinen valta on juridisesti ja moraalisesti vastuussa siitä, että sijoitetuilla lapsilla on turvallinen kasvuympäristö ja että he saavat sellaista huolenpitoa ja kasvatusta, jolla voidaan korjata aiemmin syntyneitä vaurioita ja edistää lapsen hyvinvointia.Lapsen oikeuksien sopimus ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät, että yhteiskunta huolehtii kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksista ja heidän hyvästä hoidostaan. Sijaishuolto ei ole rangaistus: se on sisällöltään ja etiikaltaan vaativinta, myönteiseen muutokseen pyrkivää lastensuojelutyötä.kehittämissuunnitelmia on laadittu runsaasti viime vuosikymmenten aikana. Valtiovalta on selvityttänyt lapsia loukkaavia käytäntöjä aiemmilta vuosikymmeniltä ja pyytänyt niitä anteeksi vuonna 2016.Samat ongelmat toistuvat kuitenkin edelleen. Lasten kertomaa ei uskota. Omavaltaiset käytännöt ja ankarat rajoitustoimet ovat tarkastusten perusteella yhä joidenkin lasten arkea sijaishuollossa.Lastensuojelua ei enää pitäisi kehittää vain siltä pohjalta, että reagoidaan yksittäisiin tragedioihin, raportteihin tai uupumiskertomuksiin. Sijoitettujen ja sijoitettuina olleiden lasten ääntä on kuultava entistäkin tarkemmin lastensuojelun strategiaa rakennettaessa.muita toimia tarvitaan. Viime hallituskauden kärkihankkeisiin kuuluneen lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman (Lape) mukaisesti ehkäisevää ja varhaista tukea on vahvistettava niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin opetuksessakin. Lastensuojelun avohuollossa ja sijaishuollossa on sovellettava moniammatillista näkökulmaa.Asiantuntemusta lapsen kasvusta ja kehityksestä on kartutettava. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että viranomaiset pitää lailla velvoittaa huolehtimaan viranomaisyhteistyöstä ja riittävien sekä oikea-aikaisten palvelujen järjestämisestä.Tarvitaan myös enemmän tietoa sijoitettujen lasten aiemmasta kasvu- ja kokemusympäristöstä. Mitä on huomattu ja tehty neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa? Millaisia lastensuojelun aiemmat toimenpiteet ovat olleet?käynnistettävä lastensuojelun pitkäjänteinen vaikuttavuustutkimus. Siinä on seurattava sijoitettujen lasten elämänkulkua ja arvioitava lastensuojelutoimien vaikuttavuutta. Julkisen vallan pitää hankkia luotettavaa tietoa siitä, miten vastuuta huostaan otetuista lapsista on toteutettu.Käytäntöjen uudistamiseksi tarvitaan nimettyjä käytännön palveluyksiköitä, joissa tutkimus- ja kokemustietoon perustuen uudistetaan lastensuojelutyön ammatillista sisältöä ja laatua sekä eettisesti että juridisesti kestävällä tavalla. Hyvän pohjan tälle kehitystyölle antavat osaamis- ja tukikeskukset, joiden perustamista on valmisteltu Lape-ohjelmassa.Tarvittavien muutosten tekeminen ei ole helppoa, ja alkuvaiheessa muutokset todennäköisesti lisäävät lastensuojelun kustannuksia. Palvelujärjestelmien, ehkäisevän työn, avohuollon ja sijaishuollon kehittäminen antaa kuitenkin ajan mittaan mahdollisuuksia myös taloudellisesti kestävään lastensuojeluun.