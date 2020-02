Mielipide

Koronaviruksesta voi tulla talouden musta joutsen

toteaa, että tässä vaiheessa etenkin Kiinassa levinneen koronavirusepidemian vaikutuksia ja vakavuutta on ollut vaikea arvioida, kun ­Kiinasta saatuihin tietoihin ei ole ollut täysin luottamista.”Hallinnon varhaiset yritelmät vähätellä ja jopa salata viruksen esiintymistä johtivat ymmärrettävästi siihen, että kiinalaisten viranomaisten tiedonantoja epäillään yhä.””Virusten ohella Kiinassa näyttää leviävän tyytymättömyys hallintoon. Arvostelulle on toki luotu vuosikymmenten mittaan hedelmällinen maaperä. Oli ennakoitavissa, että ensimmäiset vaatimukset kohdistuvat sananvapauteen. – – Epi­demian on sanottu paljastaneen Kiinan hallinnon mädän ytimen.””Koronaviruksen uhkaa vähättelemättä voi todeta sen Kiinan ulkopuolella ­aiheuttavan tällä haavaa lähinnä taloudellisia vaikutuksia. Virus myös työllistää viranomaisia, päättäjiä ja terveydenhuollon toimijoita ympäri maailman. Pyrkimyksien keskiössä on estää viruksen leviäminen.””EU:n jäsenmaiden terveysministerit keskustelivat asiasta torstaina. Unionin on vahvistettava yhteistyötä ja koordinointia taudin torjunnassa. On hyvissä ajoin myös varmistettava hoidon resurssien riittävyys, jos virus saa maaperää Euroopassa.”muistuttaa, että aluksi koronaviruksen taloudelliset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi.”Sen oletettiin olevan pian ohi ja jättävän talouteen yhtä lyhyt­aikaiset jäljet kuin sars-epidemia vuonna 2003. Nyt näyttää, että koronavirus on sarsia pahempi ja sen taloudelliset seuraukset ovat vakavammat. Myös Kiinan merkitys maailmantaloudelle on huomattavasti isompi kuin parikymmentä vuotta sitten.””Koronavirus vaikuttaa talouteen monin eri tavoin. Kiinassa osa tuotantolaitoksista on pysähdyksissä tai käy vajaa­teholla. Yritykset eri puolilla maailmaa kärsivät komponenttipulasta. Erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuus kärsivät.””Kiina on myös maailman suurin raaka-aineiden tuoja. Kaivostoiminta Nigeriassa ja Chilessä seisoo, kun Kiina on perunut tai lykännyt tilauksiaan. Vähittäiskauppa ja muut palvelut käyvät Kiinassa puoliteholla. Turismin hyytyminen näkyy myös muissa maissa.””Viime vuonna maailmantalous kasvoi kolme prosenttia. Jos maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna 2,5 prosenttiin, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määritelmän mukaan maailmantalous on silloin taantumassa.””Osakekurssien nousu sai jatkoajan, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välille syntyi kauppasopu. Nyt kauppasovun hyödyt ovat hautautumassa koronaviruksen alle.””Lähiviikkoina nähdään, onko korona­virus se musta joutsen, jonka tuloa markkinoilla on pelätty.”