Mielipide

Sotilasvala tulee nähdä symbolina toisen auttamiselle

Ympäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Suomen on viime päivinä järjestetty sotilasvalan vannomiseen liittyviä tilaisuuksia. Sotilasvala on hieno perinne, joka tulee nähdä eräänlaisena siirtymäriittinä. Vanha minä jää taakse ja tulevaisuuteen astutaan eräällä tavalla uusissa saappaissa. Ennen valan vannomista varusmiehet ovat saaneet muun muassa koulutusta sodan oikeussäännöistä.Tämän takia valan vannomisen yhteydessä ei tule lukittua Jumalaa käsittelevään osioon. Jumala tulee nähdä symbolina. Toiselle se edustaa kristinuskon kolmiyhteistä Jumalaa, kun samanaikaisesti se voi näyttäytyä esimerkiksi Vishnuna tai Lentävänä spagettihirviönä. Tärkeintä on, että vala vannotaan vilpittömästi oman vakaumuksen edessä, oli se minkä laatuinen tahansa.Vala on symboli jollekin itseä suuremmalle asialle. Valan kautta varusmiehet liittyvät sata vuotta vanhaan perinteeseen ja vannovat noudattavansa valtiomme lakeja.Nopeiden tietoliikenneyhteyksien aikakaudella, jolloin yksilökeskeisyys ja valeuutiset lisääntyvät, vala muistuttaa meitä paljon puhutusta suomalaisesta tolkusta. Sotilasvalan ydin on, että meillä on velvollisuus huolehtia kanssaihmisestä – erityisesti, jos sattuu olemaan esimiesasemassa. Tämä ei ole itsestäänselvyys maailmassa, jossa ihmiset arvottavat toisiaan tykkäysten, striimausten ja peukutusten kautta.