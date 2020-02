Mielipide

Tuoko turvaranneke oikeasti turvaa?

Naapurissani

asuu yksin hyvin iäkäs ihminen, jonka luona kotihoito käy monta kertaa päivässä. Vastikään heräsin yöllä siihen, että hän huusi kovaa sekavia rapussa. Menin paikalle ja soitin apua hänen Helsingin kaupungin turvarannekkeensa kautta. Keskustelun aikana hän kaatui selälleen maahan. Onneksi pehmeästi, mutta selvää oli, etten saisi häntä siitä yksin ylös.Vastaus avunpyyntööni oli, että meillä on nyt pitkä jono asiakkaita. En saanut mitään toimintaohjeita, joten kysyin, soitanko hätänumeroon 112. Minulle vastattiin kyllä, ja vajaan tunnin kuluttua sieltä tulikin yksikkö paikalle ja naapurini vietiin luultavasti sairaalaan. Vastaavia tapauksia on sattunut naapurilleni aiemminkin.Mikä on tuon turvapuhelimen palvelulupaus? Miksi sellaisia on asennettuna laajasti? Joka kerta turvapuhelimen kautta apua pyydettäessä vastaus on ollut, että asiakkaita on pitkä jono. Eikä henkilö itse sekavuuden vuoksi osaa siihen edes soittaa. Miten kuuluu toimia, kun sama tapahtuu seuraavan kerran?Tuntuu todella pahalta seurata tilannetta vierestä. Turvapuhelin luo ehkä turvallisuudentunnetta, mutta turvaa se ei ole tuonut.