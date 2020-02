Mielipide

Dresden muistuttaa siviilien kovasta kohtalosta sodassa

Tämän viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pommitukset

torstaina Saksassa viettiin Dresdenin pommitusten muistopäivää. Talviyönä 13. helmikuuta 1945, toisen maailmansodan päättymisen jo häämöttäessä, kenraali Arthur Harrisin johtama Britannian kuninkaallisten ilmavoimien (RAF) lentolaivue – 796 Lancasteria ja Mosquitoa – ujelsi kaupungin ylle. Laivue pudotti kahdessa aallossa noin 1 200 tonnia palopommeja ja 1 800 tonnia räjähdepommeja ja erään nuoren silminnäkijän sanoin avasi helvetin portit.Moraalikysymysten jälkipuinti jatkuu edelleen. Sotarikos vai ei?päivänä oli Yhdysvaltain 8. ilma-armeijan vuoro moukaroida tätä Elben Firenzeä. Dresden oli luhistumassa. Venäläisetkin lähestyivät kaupunkia. Puna-armeijan marsalkka Georgi Žukov oli ylittänyt Oderjoen Puolassa. Natsi-Saksan kukistuminen oli lähellä.”Räjähdysten lieskat kärvensivät kaiken tieltään. Pian kaduilla makasi vain alastomia hiiltyneitä ruumiita”, kuvaa Sinclair McKay siviilien kohtaloa tulipätsiksi muuttuneessa kaupungissa juuri suomeksikin saadussa teoksessa Dresden 1945 –Täystuho. ”Edes ne, jotka olivat välttyneet suoralta osumalta, ihon läpäiseviltä metallin ja kiven sirpaleilta tai palamasta kuoliaaksi, eivät selvinneet tappavista paineaalloista.”Lienee kuitenkin paikallaan kysyä, miksi Dresdenin pommitusten muistopäivää vietetään. Luonnollisesti tulimyrsky on yksi niistä monista tapahtumista, jotka johtivat natsi-Saksan antautumiseen, vaikka sillä ei ole samanlaista yksiselitteistä viestiä jälkipolville kuin Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivällä.Jälkikäteen on osoitettu, että 25 000 uhria vaatineella Dresdenin pommittamisella ei ollut liittoutuneille mitään strategista merkitystä. Siksi on helppo yhtyä Sinclair McKayn näkemykseen, jonka mukaan Dresdeniä voi pitää samanlaisena muistomerkkinä sodan mielettömyyksille kuin esimerkiksi Hiroshimaa ja Nagasakia. Tätä näkemystä mutkistaa se, että kaupunki sijaitsi pahan silmässä, natsi-Saksan ytimessä.Pommituksista vastanneen kenraali Harrisin mukaan kaupunki oli tärkeä kohde itärintaman offensiivin kannalta. Väite ei pitänyt paikkaansa.ovat karmea muistutus siviilien kovasta kohtalosta sodassa. Järkyttävää on, että mitä kehittyneemmäksi asejärjestelmät ovat käyneet, sitä suuremmaksi siviilien uhriluku on sodissa ja kriiseissä noussut. Sen näkee, jos katsoo mitä tahansa nykyistä kriisipesäkettä.