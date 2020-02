Mielipide

Digivastaanotot vähentäisivät painetta terveyskeskusten jonoista

digitalisoituu. Yksityinen sektori tuottaa jo satojatuhansia digivastaanottoja vuodessa, ja kasvuvauhti on kova. Esimerkiksi puhelimen sovelluksen kautta toteutettavat chat-vastaanotot ovat edullisempia, ympäristöystävällisempiä sekä saatavuudeltaan parempia ja yhdenvertaisempia kuin tavalliset lääkärikäynnit. Digivastaanotto löytyy kilometrien autoilumatkan sijaan omasta taskusta.Chat-pohjaisten digivastaanottojen ongelma on, etteivät ne ole Kela-korvattavia. Etävastaanottojen Kela-korvattavuus edellyttää nykyisin videovälitteisyyttä. Digivastaanottojen asiakasmaksut ovat yksityisillä palveluntuottajilla noin 40 euroa. Nopeat ja nykyaikaiset vastaanotot olisivat paremmin myös pienituloisten saatavissa, mikäli palvelussa olisi esimerkiksi kymmenen euron Kela-korvaus. Kelassa selvitetään jo digivastaanottojen Kela-korvauksen mahdollistamista.Kymmenen euron Kela-korvaus tarkoittaisi miljoonan lääkärikäynnin toteuttamista kymmenellä miljoonalla eurolla. Mikään muu keino ei ole läheskään yhtä vaikuttava lääkäripalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Digivastaanotot vähentäisivät myös painetta terveyskeskusten jonoista. Kela-korvaus on saatavuuden kannalta keskiössä etenkin, kun toimivat digiratkaisut ovat julkisen palvelutuotannon osalta harvassa.Hallitus ajaa väärään suuntaan leikkaamalla Kela-korvauksia ja vaikeuttamalla siten myös digivastaanottojen saatavuuden parantamista. Kela-korvaus olisi tärkeä erityisesti pienituloisille. Hallituksen on syytä arvioida päätöksensä uudelleen ja tarjota nopea ja ympäristöystävällinen terveydenhuolto kaikille.