Mielipide

Sotesta on tullut käsittämätön solmu

Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

palveluista on tullut käsittämätön Gordionin solmu, jota ei osata avata. Vähän miettimällä ongelmana on, että puuhassa on aivan liian monta päättäjää ja ratkaisuja etsitään agraarikulttuurin ajoilta. Silloin joka pitäjällä oli oma pappi, viljamakasiini ja vaivaistalo. Kun siemenviljaa, kirkkoa tai koulua tarvittiin, ne pyydettiin pitäjän isänniltä, ja heidän rengeiltään saatiin tarvittava työ. Sotaan kutsuttiin yhteiseen armeijaan.Nyt on ymmärrettävä, että koulutus, sydämensiirrot, koronaviruksen torjunta tai tarvitsevien hoito ovat turvallisuuden kanssa samanarvoisia yleisiä tehtäviä, joita on tarjottava demokraattisesti samanlaisina kaikille tarvitseville kansalaisille, järjestettävä keskitetysti ja rahoitettava yhteisestä lompakosta. Vatulointi, siltarumpupolitiikka ja rahanjakokiemurat vähenisivät.