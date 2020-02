Mielipide

Kaivoskeskustelussa on syytä käyttää oikeita termejä

käytetään usein termejä ”kaivosvaraus” ja ”kaivosvaltaus”, ja malminetsinnästä puhutaan ”kaivoshankkeena”. Käsitteet menevät sekaisin, ja termit ovat harhaanjohtavia.Joidenkin mielestä kaivos-etuliitteen käyttö kuvaa paremmin todellisuutta, koska kaivoksen perustaminen on malminetsinnän päämäärä. Malminetsinnän päämääränä on toki taloudellisesti hyödynnettävän malmion löytyminen, mikä mahdollistaisi kaivosluvan hakemisen ja kaivoksen perustamisen. Siihen ei kuitenkaan päästä pelkällä tavoitteen asettelulla tai tahdonvoimalla. Malmin olemassaolo riippuu miljardien vuosien takaisista geologisista tapahtumista ja olosuhteista. Vain noin promille malminetsintähankkeista johtaa kaivokseen.Kaivosta ei voi varata eikä vallata, eikä varaus tai valtaus (nykyisin malminetsintälupa) ole kaivos. Niillä ei myöskään perusteta kaivosta.Malminetsintä ja kaivos lupineen ovat eri asioita käytännössä ja juridisesti. Varaus antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa mutta sallii vain pintapuoliset geologiset tutkimukset maastossa. Malminetsintälupa sallii raskaat mekaaniset malminetsintätoimet, kuten tutkimuskaivannot ja syväkairauksen. Ne ovat tutkimuslupia. Kaivoksen perustamiseen tarvitaan kaivoslupa, joka on lupamenettelyineen aivan oma prosessinsa. Kaivoshanke tarkoittaa puolestaan kaivoksen suunnittelua ja rakentamista, mikä on eri asia kuin malminetsintä.Väitetään, että Suomen pinta-alasta kahdeksasosa on varattu kaivostoimintaa varten. Kaivoslain käsitteiden ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivosrekisterin perusteella voi nähdä, ettei väite pidä paikkaansa.Varaus ja malminetsintälupa eivät oikeuta kaivostoimintaan. Ne varmistavat maanomistajan saamat korvaukset alueen käytöstä ja aiheutetuista vahingoista. Kaivosrekisterikartat selventävät myös kaivoslain lupien mittakaavasuhteita.Varauksia haetaan laajoille alueille, koska mahdollisen esiintymän sijaintia ei tiedetä ja alueen geologiaa halutaan tarkastella laajalti. Kohdealue pienenee malminetsintälupaa haettaessa. Kaivoslupaa haettaessa kohdealue pienenee entisestään, koska malmiesiintymä on paikannettu.Oikeiden termien käyttöä suositellaan muun muassa kaivoslain uudistamisesta käytävässä keskustelussa. On tärkeää, että puhutaan samoista asioista, jotta yritykset, ammattilaiset, viranomaiset, ympäristöjärjestöt ja paikallisyhteisöt voivat harjoittaa dialogia ja päästä kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin.