Mielipide

Etäopiskelu voi syrjäyttää nuoren

asteen oppilaitoksissa käytetään entistä enemmän omatoimisia etäopiskelupäiviä. Opettajien ja ohjaajien kontakti opiskelijoihin jää vähäiseksi.Oppimistapoja on monenlaisia. Tiedän opiskelijoita, jotka ovat valinneet toiveidensa ammatin ja joilla on suuri halu oppia, mutta he eivät selviydy omatoimisesta opiskelusta, joka perustuu usein tietokonetyöskentelyyn.Koululla opettajan kanssa tehtävästä työstä halutaan säästää, vaikka käytännöllisillä aloilla opiskelu sujuisi parhaiten havainnollistaen ja keskustellen. Tämä on johtanut monien kohdalla opintojen keskeytymiseen. Kyse ei ole ainoastaan maahanmuuttajien vaikeudesta saada ammattitutkinto ja päästä työelämään. Myös peruskoulun käyneitä erilaisia oppijoita jätetään tällä tavoin syrjäytymään. Motivoitunutta työvoimaa heitetään hukkaan jo ennen kuin he pääsevät työmarkkinoille.