autossa vierestä, kun amerikkalainen työ­kaverini soitti vakuutus­yhtiöönsä. Kollegan oli pian määrä siirtyä osaksi tulevan miehensä sairaus­vakuutusta.Puhelimeen vastannut asiakas­palvelija kertoi, että vanha vakuutus oli irti­sanottu jo edellis­viikolla.”Siis tarkoitatko, että minulla ei ole nyt sairaus­vakuutusta?” kollega kysyi.Äänessä oli kauhua.Ajoimme perille tavallista varovaisemmin. Ajatus kolarista ilman vakuutusta pelotti. Kuka maksaisi sairaalakulut?sai vakuutuksensa takaisin muutamassa päivässä, kun virhe korjattiin. Miljoonat amerikkalaiset eivät ole yhtä onnekkaita.Tammikuussa julkaistun kyselyn mukaan vakuuttamattomien amerikkalaisten määrä on noussut tasaisesti Donald Trumpin presidenttikaudella. Heitä on nyt 13,7 prosenttia amerikkalaisista eli noin seitsemän miljoonaa enemmän kuin vuonna 2016.Trump ei ole onnistunut purkamaan edeltäjänsä Barack Obaman terveydenhoitouudistusta kokonaan, mutta vuonna 2017 republikaanien verouudistus poisti siitä kohdan, joka pakotti useimmat amerikkalaiset vakuutuksen piiriin.on vaalivuosi, ja terveydenhoito on jälleen kerran yksi tärkeimmistä vaaliteemoista.Ensimmäisissä esivaaleissa eniten ääniä saanut Bernie Sanders haluaa kaikki amerikkalaiset julkisen terveysvakuutuksen piiriin. Hänen kilpailijansa Pete Buttigieg taas lupaa valinnanvapautta eli julkisen terveysvakuutuksen vain niille, jotka sen haluavat.Kaikki eivät halua. Miljoonat amerikkalaiset ovat tyytyväisiä oman tai puolison työnantajan tarjoamaan yksityiseen vakuutukseen.Luopuisitko itse vapaaehtoisesti työterveyshuollosta?terveydenhoitoa voi vastustaa myös periaatesyistä. Äskettäin tapasin Iowassa pienituloisen maanviljelijän, joka oli pari viikkoa aiemmin hankkinut yli 7 000 dollarin kuulolaitteen. Vakuutus ei korvannut.Maanviljelijästä se oli vain reilua. Hän oli työskennellyt vuosia rakennuksilla ilman kuulosuojaimia, vaikka tiesi, että niitä olisi hyvä käyttää.”Miksi muiden pitäisi maksaa minun virheistäni?”Yhdysvalloissa sairastuminen voi olla virhe.