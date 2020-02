Mielipide

Valtiosihteerin valinta ei saa mennä liian vaikeaksi

näkee valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä toimivan valtio­sihteerin valinnan viivästymisessä merkkejä vanhan­aikaisesta nimitys­pelistä.”Valintaa on viivästyttänyt ainakin Sdp:n tyytymättömyys hakijoihin.””Valtiovarainministeriön valtiosihteeri ei ole mikä tahansa korkea virkamies. Kyse on maan ehkä vaikutusvaltaisimmasta virkamiestehtävästä. Vielä hetken sitä hoitaa Martti Hetemäki.””Viran hoitajan valta korostuu, jos tehtävää hoitaa voimakastahtoinen persoona, jollainen esimerkiksi Hetemäen edeltäjä Raimo Sailas oli. Näyttää siltä, että hallitus haluaa nyt paikalle henkilön, joka on sekä osaava että kuuliainen.””Viime viikolla pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, että valinta tehdään nykyisistä hakijoista. Linjaus on hyvä. Asiaa ei pidä pitempään vatvoa. Jos sopivaa hakijaa ei löydy, valittakoon pätevin.””Jotta tulevaisuuden hakuihin saadaan enemmän osallistujia, on syytä miettiä valtiosihteerin tehtävän sisältöä ja palkkaa. Tehtävä on hyvin työläs ja kansa­kunnan kannalta erittäin vastuullinen. Edes runsaat 13 000 euroa kuussa ei saa kaikkia osaavia hakijoita liikkeelle.””Palkansaajan keskiansioihin verrat­tuna palkka on huippukorkea, mutta esimerkiksi elinkeinoelämässä, valtionyhtiössäkin, vaativien tehtävien palkat huitelevat aivan toisissa lukemissa.”mukaan valtiovarain­ministeriön kansliapäällikön valinnan vaikeudesta kertoo se, että tehtävän hakuaika meni umpeen jo lokakuun ­lopussa.”Keskusta on Päivi Nergin kannalla, mutta erityisesti sosiaalidemokraatit näkevät hänen painolastinaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana kaatuneen sote-uudistuksen. Nerg johti virkamiehenä sote-valmistelua.””Keskusta on joutunut demarivetoi­sissa Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituksissa melkoiseen ristipaineeseen.””Jos demarit jyräävät valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) hänen ministeriössään, se ei ole omiaan vahvistamaan puoluejohtajan asemaa keskustan kentässä.”toteaa, että Yhdysvallat kovistelee eurooppalaisia kumppaneitaan pidättäytymään yhteistyöstä kiinalaisen Huawei-verkkoyhtiön kanssa.”Yhdysvaltain mukaan Kiina hyödyntää Huawein 5g-teknologiaa vakoilussa.””EU:ssa tilanne on kiusallinen. Nokiaa ja Ericssonia olisi verkkoyhtiöinä kätevää suosia, mutta kahden tarjoajan kisa voisi tulla eurooppalaisille operaattoreille kalliiksi. Kiinalaisyhtiön boikotointi voisi kostautua muun muassa autoteollisuudessa.””Yhdysvaltain huoli vakoilusta ja kiinalaisyhtiön ylivallasta ei ole täysin tuulesta temmattu.””Kiinan ja Yhdysvaltain kiistassa ­Eurooppa on kuin harakka tervatulla katolla. Kun pyrstö irtoaa, nokka tarttuu.”