Mielipide

Halutaanko Tapiolassa suojella varisevia maalipintoja?

Kirjoitan

rakennetun kulttuuriympäristön suojelusta Tapiolassa, jossa minulla on ollut ilo asua ja viihtyä viimeisimmät 25 vuotta.Seuraan kovin hämmentyneenä, millä logiikalla Espoon rakennusvalvonta ja Museovirasto suhtautuvat alueen suojeluun. Tapiolan keskustassa vanhoja taloja on saanut purkaa ja rakentaa tilalle uutta tiiviimpää keskustaa.Kaunis Tennispuisto aiotaan purkaa ja rakentaa tilalle jotain uutta. Vanhojen talojen tonteille saa rakentaa jätekatoksia. Vanhoihin taloihin saa myös asentaa esimerkiksi parvekelasituksia ja talojen katoille melkoisen kookkaita lämmön talteenottolaitteita.Kaikki nämä ovat hyvinkin näkyviä muutoksia. En suinkaan vastusta uudistuksia – tosin toivon Tennispuiston säilyvän.Edellä mainitut muutokset eivät ilmeisesti vaikuta merkittävästi Tapiolan rakennettuun ympäristöön, sillä ne on sallittu. Sen sijaan huonokuntoisten ikkunoiden vaihto uusiin puu-alumiini-ikkunoihin on lupaviranomaisille liikaa.Taloyhtiöiltä vaaditaan puuikkunoita ja kalliita asiantuntijaselvityksiä ikkunoiden kunnostusvaihtoehdoista.Mitä tässä oikein halutaan suojella? Ulkonäöstä ei voi olla kyse, sillä värit ja ikkunajaot kyllä saadaan täsmälleen vanhaa vastaavaan kuosiin uusilla materiaaleilla. Halutaanko kenties suojella varisevien maalipintojen ja kittausten karheaa ulkonäköä? Tai suojellaanko lämpövuotoja Espoon ilmastoteot kruunaavana poikkeuksena? Vai onko kyse tarpeesta suojella asukkaiden oikeutta maksaa puukehyksien säännöllisestä huoltomaalauksesta?Villejä veikkauksia voisi jatkaa loputtomiin, mutta otetaan nyt oikeasti tässä järki käteen.Tapiolan uimahalli onkin sitten kokonaan toinen aihe. On varsinainen häpeä, ettei sen kohtaloa ole vieläkään ratkaistu.