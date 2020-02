Mielipide

Saneerauslainoissa piilee riski pankeille

Saneerausten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

yhteydessä asunnoilla on kaksi rahoittajaa: osakkaiden pankit ja taloyhtiön pankki. Osakas on ottanut lainaa asunnon ostamiseen, ja saneeraus rahoitetaan taloyhtiön lainalla, joka jaetaan jokaiselle asunnolle. Koska Suomessa on vähän pankkeja, on hyvin todennäköistä, että sama pankki – esimerkiksi Nordea, OP tai Danske Bank – rahoittaa molempia.Kun ostaja on saanut lainan esimerkiksi 330 000 euroa maksaneen asunnon ostamiseen, pankki on arvioinut asunnon vakuusarvon esimerkiksi 150 000 euron lainalle. Heti kun päätös saneerauksesta on tehty, asuntojen käypä arvo romahtaa muun muassa paniikkimyynnin vuoksi.Asunnon ostaja voi joutua toteamaan, että kaksi vuotta asunnon hankkimisen jälkeen käypä arvo toteutuneiden kauppojen vuoksi onkin vain 220 000 euroa. Riittävätkö vakuudet enää 150 000 euron lainalle? Sanoisin, että rajoilla mennään.Nyt pankki joutuu miettimään, lisääkö se omaa riskiään antamalla taloyhtiölle saneerauslainan, jonka osuus tälle asunnolle olisi 150 000 euroa. Ottaen huomioon, että saneerauksesta vain murto-osa siirtyy asunnon hintaan eli vakuuden arvoon, mielestäni suurlainaa ei pitäisi myöntää.Olen veronmaksajana tätä mieltä. En ole koskaan saanut löysän rahapolitiikan etuja, mutta olen maksanut veroja yli neljäkymmentä vuotta. Ei naurata, jos vastuuton lainoitus johtaa taas siihen, että pankkeja tuetaan.