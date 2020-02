Mielipide

Avoimet oppimisympäristöt on suunniteltava huolella

Koulujen

avoimet oppimisympäristöt ovat herättäneet huolta. Toistaiseksi huoliin on kuitenkin vastattu melko niukasti. Koska kouluja uusitaan kovaa vauhtia, keskustelua ja monitieteistä seurantatutkimusta jo tehtyjen koulujen toimivuudesta tarvitaan kiireesti.Avotoimistojen ongelmissa on vedottu aivotutkijoihin. Kun suunnitellaan tiloja lapsille ja nuorille, on syytä olla vieläkin huolellisempi. Lasten ja nuorten aivot ovat kehittymässä, ja aistit reagoivat herkästi ympäristöön.Koulun pitäisi olla psykofyysisesti turvallinen paikka kaikille. Oppilaat viettävät koulussa kahdeksankin tuntia päivässä, opettajat koko työuransa. Uupumus on tutkimusten mukaan lisääntynyt sekä ensimmäisen että toisen asteen oppilailla.Monikäyttötiloille on pedagogisia perusteita, ja jotkut uuden konseptin mukaiset ratkaisut ovat varmaankin toimivia. Muutos on kuitenkin suuri, ja ylilyöntejä voi tulla. Suunnittelua ohjaavan RT-kortin mukaan tilakokonaisuudessa tulee olla ”riittävä määrä pienryhmätyöskentelyn tiloja, jotka palvelevat oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita” ja ääniympäristöä hallitaan muun muassa ”riittävällä määrällä absorboivia seinä-, katto- ja lattiapintoja, väliseinärakenteilla sekä täydennetään kaluste- ja varusteratkaisuilla”.Kuka määrittelee, mikä on riittävä määrä pienryhmätiloja? Jos solussa on esimerkiksi 60–100 oppilasta, riittääkö sermi äänieristeeksi ryhmien välille? Arkkitehtuurin perusasiat luonnonvalosta, hyvästä aistiympäristöstä ja ergonomiasta eivät jouda romukoppaan.Monikäyttötilat ovat ehkä houkuttelevia myös taloussyistä. Toivottavasti nämä syyt eivät ole etusijalla.Toivottavasti käyttäjät myös saavat aidosti osallistua suunnitteluun.