Oppisopimuskoulutus voi helpottaa it-alan asiantuntijapulaa

nuori tietojenkäsittelyopin maisteri kertoi hiljattain, että hän saa viikoittain pari kolme työtarjousta Linkedin-palvelun kautta. Tämä nousi esiin, kun keskustelimme yritystoiminnasta ja Pohjoismaissa vallitsevasta it-asiantuntijapulasta.Teknologia-alan arvioiden mukaan Suomessa on vuoteen 2023 mennessä 11 400 it-asiantuntijaa liian vähän. Jo nyt yritysten on huomattavasti aiempaa vaikeampaa houkutella asiantuntijoita töihin esimerkiksi koodauksen, sovelluskehityksen ja kyberturvallisuuden pariin.Ongelma kasvanee lähivuosina, kun digitaaliset muutokset leviävät ympäri maailmaa.Joka tapauksessa jo nyt vaaditaan toimia, jos Suomi haluaa pysyä kilpailukykyisenä muun maailman kanssa it- ja teknologia-aloilla. Meillä on osaamista johtavan aseman saavuttamiseen. Voisimme oikeanlaisen työilmapiirin ja osaamisen ansiosta olla teknologiakehityksen kärjessä esimerkiksi palvelukeskuksista puhuttaessa. Asiantuntijoita – tietotekniikan tutkijoita, ohjelmistokehittäjiä, digitaalisia suunnittelijoita ja palvelinkeskusasiantuntijoita – on kuitenkin liian vähän.Koulutuslaitosten on avattava ovensa, luotava uusia koulutusohjelmia ja houkuteltava nuoria. Yhteiskunnan täytyy panostaa diginatiiveihin jo alaluokilta alkaen. Näillä oppilailla on mahdollisuudet päästä avainasemaan tulevaisuuden korkeateknologisessa yhteiskunnassa. Lisäksi on tärkeää panostaa tyttöihin, jotta suuri määrä potentiaalisia osaajia ei jäisi kehityksestä sivuun vain sen takia, että it-ala on historiallisesti ollut miesvaltaista.Kestää kuitenkin vielä kauan, ennen kuin nämä nuoret tulevat työmarkkinoille paikkaamaan it-alan työvoimapulaa. Siksi vastausta it-alan haasteisiin kannattaisi hakea menneiltä ajoilta, jolloin oppisopimuskoulutus oli nykyistä tavallisempaa.Yrityksissä taitoja ovat oppineet esimerkiksi muurarit, journalistit, mekaanikot ja muiden ammattien edustajat. Miksi siis oppisopimuksella ei voisi kouluttaa it-asiantuntijoitakin? Tämä tuntuu oikeastaan itsestään selvältä: kuka muu pystyisi opettamaan omaa työtäsi paremmin kuin sinä itse?