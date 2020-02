Mielipide

Otetaan kaupunkipyörät aikaistetusti käyttöön Helsingissä

talvi on ollut poikkeuksellisen lämmin. Helsingissä lunta on ollut maassa vain hetkellisesti, ja lämpötila on pysytellyt pääsääntöisesti plussan puolella. Perustellusti voi sanoa, että tänä vuonna talvi jätti tulematta.Kaupunkipyöräkausi päättyi lokakuun viimeisenä päivänä. Vuonna 2019 kaupunkipyörillä tehtiin yhteensä yli 3,7 miljoonaa matkaa. Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräjärjestelmä onkin yksi maailman suosituimmista.Olemme olleet pian neljä kuukautta ilman keltaisia kaupunkipyöriämme. Normaalisti kukaan ei olisi osannut kaivata niitä. Harva kuitenkaan arvasi, että talvesta tulisi näin lämmin. Säiden puolesta ei olisi ollut mitään estettä jatkaa kaupunkipyöräkautta läpi talven.Kaupunkipyöräjärjestelmästä vastaava Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) on ilmoittanut, että uusi kaupunkipyöräkausi alkaa 1. huhtikuuta. Kauden alkuun on siis vielä aikaa, vaikka säiden puolesta pyöräilykauden aikaistaminen olisi täysin mahdollista.Kaupunkipyöräjärjestelmän suosio kertoo siitä, että yhteiskäyttöisille polkupyörille on pääkaupungissamme tarvetta. Kaupunkipyörien suosio ja lämmin sää puhuvat pyöräilykauden aikaistamisen puolesta. Vetoankin HKL:n päättäjiin ja johtoon, että kaupunkipyöräkausi aloitettaisiin suunniteltua aikaisemmin.