Mielipide

Lumettomuudessa on myös paljon hyvää

Etelä-Suomen

lumettomuudessa on paljon hyviäkin puolia. Töölön tapaturma-asema ei kuormitu liukkaudessa kaatuneista ihmisistä. Taloyhtiöiden lämmityskulut ovat pienemmät, ja säästyneet varat voidaan ohjata korjauskuluihin. Iäkkäätkin ihmiset uskaltautuvat ulos, kun on helpompi liikkua. Lapset ovat kekseliäitä: jalkapalloa voi pelata hiekkakentällä, metsiin voi rakentaa majoja.Tuntuu, että me – muka maailman onnellisin kansa – valitamme aina jostain. Yritettäisiinkö sen sijaan miettiä, miten voimme auttaa luontoa.