pää­kaupunki­seudulla kelpaa olla urheilija ja penkki­urheilija. Puitteet ovat pian huikeassa kunnossa.Tässä hieman listaa: jalka­pallon suuri sisäareena Kivistöön, Helsinki Garden -hanke jää­hallin ja palloilu­hallin kera Olympia­stadionin kupeeseen, sisä­palloilu­areena Länsi­satamaan, pika­luistelu­areena Mylly­puroon, jää­pallo­halli Malmille, jää­halli Kivistöön, jalka­pallo­stadion Tapiolan urheilu­puistoon. . .Pahoittelut, jos ja kun listasta jäi joitain hankkeita uupumaan. Esimerkiksi jo valmistumassa olevaa Olympiastadionin remonttia ei tässä nyt otettu huomioon. Sen hintaan palataan sitten joskus myöhemmin.suunnitteilla olevien hankkeiden yhteinen kustannusarvio on yli miljardi euroa. Kaiken lisäksi kauempaa paikalle saapuvienkin kelpaa: useisiin hankkeisiin liittyy hotellin rakentaminen. Ja tietysti pysäköintihallin. Joihinkin hankkeisiin sisältyy paljon muutakin.Kaiken muun hyvän lisäksi juuri mihinkään hankkeeseen ei aiota käyttää kuntien tai valtion rahaa, vaan yksityiset rahoittajat kaivavat kuvettaan. Rahaa siis on ja bisnesmallit kunnossa, eikö niin?Kovin monesta hankkeesta ei tosin ole kerrottu tarkemmin, keitä rahoittajat ovat tai kuinka paljon pätäkkää on kasassa. Koska osa hankkeista on saanut jo tonttivarauksia kaupungeilta, pitää tietysti uskoa, että rahaa riittää muuhunkin kuin arkkitehtitoimistojen tyylikkäisiin piirroksiin.ei ole epäilystäkään, etteikö näille kaikille hankkeille olisi tarvetta. Aivan varmasti on. Otetaan esimerkkinä vaikkapa jääpallohalli: aika lohduttomalta näyttää lajin tulevaisuus näillä vesisateilla ilman hallia. Sama koskee tietysti myös pikaluistelua.FC Hongan kotiotteluissa käyneet tietävät, että ne putkihäkkyrät, joita Espoossa katsomoiksi kutsutaan, käyvät pääsarjatason jalkapalloilussa lähinnä huonosta vitsistä.Hyvin ymmärtää myös sen, että HIFK saa lisää yleisöä uuteen halliin. Lisäksi Nordiksen (vanha jäähalli) tuolimäärä on ylisuuri: osasta paikkoja ei näe kuin puolet kentästä ja joillekin piippuhyllypaikoille pitää loikkia teräsputkien yli.Hieman vaikeampaa on kuvitella, miten tikkurilalaiset seurat saisivat yleisöä Kivistöön tai tarvitseeko salibandy 4 000 katsojan areenaa, mutta uskotaan vahvasti näihinkin.Nyt vain jännitetään, mikä näistä hankkeista valmistuu ensimmäisenä.