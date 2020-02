Mielipide

EU-maksujen kasvulle ei ole hyviä vaihtoehtoja

arvioi, että tämän viikon huippukokouksessa käytävä Euroopan unionin budjettivääntö saattaa kiihdyttää Suomessakin ”populistista älämölöä” EU-jäsenyyttä vastaan.”Varsinkin perussuomalaisten piiristä kuulee välillä esityksiä siitä, että nykymuotoinen EU ei palvele Suomea.””EU-kriittisyys on aina ollut osa perussuomalaisten menestystä. Populismin ja karun todellisuuden rajat nähtiin 2015, kun Timo Soini joutui hallituksessa ulkoministerinä hoitamaan sekä Kreikan talouskriisiä että pakolaisvirtaa. Viimeistään silloin olisi vannoutuneellekin populistille pitänyt valjeta, että Suomen ­kokoisella kansataloudella ei ole EU:ssa hirveästi sananvaltaa, mutta jäsenyydelle ei ole vaihtoehtoja.””Vientivetoinen Suomi ei voi olla ­unionin ulkopuolella: unionista ja euro­alueesta saadut hyödyt ovat monin­kertaiset verrattuna EU-eron ris­keihin.””Täytyy muistaa, että brexitin loppulaskua Britannialle ei tiedä vielä kukaan. Kaikki riippuu siitä, millaisen kauppa­sopimuksen Britannia ja Euroopan unioni saavat aikaan vuoden loppuun men­nessä.””Kulunutta muoti-ilmaisua käyttäen voisi sanoa, että isossa kuvassa Suomen Euroopan unionille maksaman osuuden nousu on ehkä sittenkin pienempi paha – ellei jopa pienin.”pohtii, kuinka paljon yhteistä perussuomalaisilla ja Saksan politiikkaa viimeksi Thüringenissä heilutelleella Vaihtoehto Saksalle -puo­lueella (AfD) on.”Perussuomalaiset ja Vaihtoehto Saksalle on helppo rinnastaa, sillä molempia kannattelee maahanmuuttovastainen ideologia. Molemmissa on rauhallisempia poliitikkoja ja sitten niitä, jotka latelevat toistuvasti räävittömyyksiä.””Esimerkiksi AfD:n thüringeniläistä nokkamiestä Björn Höckeä on arvosteltu fasistisesta kielenkäytöstä ja natsien hirmutöiden vähättelystä. Suomessa perussuomalaisilla poliitikoilla on useampiakin tuomioita kansanryhmää vastaan kiihottaneista puheista.””Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on kuitannut tuoreimmat räävittömät puheet ’kokemattomien poliitikkojen’ ’retorisesti epäonnistuneiksi’ lipsahduksiksi. Jos tällainen päänsilittely jatkuu, perussuomalaisten on turha väittää, ettei puolueen hiljainen enemmistö ole toisen ääripään takana – ainakin se selvästi hyväksyy räävittömyydet.””Toivottavasti Suomessa ei kuitenkaan ikinä ajauduta yhtä pitkälle kuin Saksassa. On demokratian pilkkaamista kuvitella, että ihmiset äänestäisivät toisin, kun heidät komennetaan uudestaan uurnille – todennäköisesti vaikutus on päin­vastainen.””Kaikkien pitäisi pyrkiä siihen, että vaaleissa tarjolla on useita myönteisiä vaihtoehtoja rakentaa omaa ja Suomen tulevaisuutta.”