Mielipide

Perustuslakivaliokunta oli tehtäviensä tasalla

Etelä-Suomen Sanomien

Kaleva

Turun Sanomat

Hämeen Sanomat

Karjalainen

mukaan ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) oli jo tässä vaiheessa takaisku, että perustuslakivaliokunta pyysi valta­kunnansyyttäjää aloittamaan esi­tutkinnan niin sanotussa al-Hol-jupakassa.”Se tarkoittaa, että tapaus pysyy julkisuudessa vielä pitkään, eikä sen vaikutuksia Haaviston ja koko hallituksen toimintaan voi vasta kuin arvailla.””Valiokunta päätyi tutkimaan Haaviston tekemisiä kymmenen oppositiota edustavan kansanedustajan pyynnöstä. Keskiviikkoisen päätöksensä valiokunta teki silti yksimielisesti. Tämä osoittaa, että valiokunta onnistui tarkastelemaan asiaa puhtaasti juridisesti välttäen turhan politikoinnin, kuten sen toki kuuluukin aina tehdä.”arvioi, että päätös on tukee valiokunnan uskottavuutta perustuslain riippumattomana tulkitsijana.”Äänestyspäätös hallitus–oppositio-linjan mukaisesti olisi kerralla lyönyt valiokuntaan poliittisen leiman.””Nyt ratkaisevaa on, mitä esitutkinnassa selviää. Keskiviikon perusteella voi olettaa, että tutkinnan tulokset eteensä saava valiokunta on tästä eteenkinpäin ennen kaikkea juridinen eikä poliittinen toimija.””Haaviston poliittiseen uraan prosessin päätöksellä on suuri merkitys. Jos ministeri on toiminut lainvastaisesti, valokiila kääntyy myös Haaviston kantoja myötäilleeseen ministeriön virkamiesjohtoon.”pitää hyvänä, että asia selvitetään nyt esitutkinnassa perin ­pohjin.”Epäily siitä, että ministeri siirtää erittäin vaikeassa ja tulkinnanvaraisessa kysymyksessä eri mieltä olevan virka­miehen syrjään, on hyvä läpivalaista.””Ulkoministeriössä on kokemusta tahtojen taistosta vahvojen virkamiesten ja ministereiden välillä, mutta kosto- ja rangaistussiirtojen ei pitäisi kuulua ­tämän päivän hallintokulttuuriin.”uskoo tapauksen murtaneen Haaviston julkista kuvaa.”Jos näyttöä painostuksesta, saati kostosta tai konsulipäällikön rankaise­misesta löytyy, on Haavisto heikoilla.””Jo nyt voidaan sanoa, että vihreät joutuu etsimään seuraaviin presidentinvaaleihin uuden ehdokkaan.”panee merkille, että perustuslakivaliokunnan yksimielisen kannan mukaan ulkoministeriön al-Hol-toimiin ei tarvittu valtioneuvoston päätöstä.”Kanta lienee pieni pettymys alle­kirjoittaneille kansanedustajille.””Al-Holissa niin kuin myös ulkoministeri Haaviston toiminnan tutkinnassakin kyse ei luonnollisesti ole pelkästään laillisuuden valvonnasta vaan – ainakin alun perin – mitä suurimmassa määrin politiikasta.”