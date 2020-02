Mielipide

Hallituksen on kehitettävä ratahankkeita tasapuolisesti

Kamppailu

Myös

Näihin

Itärata

Kamppailu nopeista ratalinjauksista yltyi, kun hallitus sopi tunnin junayhteyksien hankeyhtiöiden perustamisesta Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Turun välille.Hankeyhtiöiden päätavoitteena on toteuttaa ratalinjausten suunnittelu. Näissä lähes kymmenen miljardin euron jättihankkeissa tavoite on koko läntisen Suomen elinvoimaisuuden kohentamisessa nopeuttamalla rautateitse tapahtuvaa liikennöintiä.Myös itäisessä Suomessa on herätty puolustamaan oman alueen elinvoimaisuutta. Kun ratahankkeiden historiaa tarkastellaan, Savossa on pitkät perinteet Savon oikoradan rakentamiseksi. Viimeksi tästä käytiin tuloksetonta vääntöä 1990-luvulla.Vaatimusta oikoradasta ei silti ole unohdettu, vaan vuosikymmenten jälkeen alueellinen valmistelu käynnistettiin uudestaan. Tällä kertaa hanke laajeni viiden itäisen Suomen maakunnan väliseksi yhteistyöksi. Tavoitellaan lähes puolen Suomen yhteisiä etuja ja elinvoimaisuutta parantavaa raidelinjausta Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin, itärataa.Tälle linjaukselle on nyttemmin haettu hallituksen siunausta. Myötätuntoa on saatukin esityksen tarkempaan tutkailuun ja mahdollisen hankeyhtiön perustamiseen, kuten Tampereen ja Turun linjausten osalta on jo tehty.Näihin kaikkiin kolmeen aluepoliittisesti tärkeään hankkeeseen liittyy myös nykyisten ratojen parannustöiden toteutus. Toivottavasti niin, etteivät ne jäisi odottamaan vuosikymmeneksi oikoratojen tulemista.Rahoituksesta on puhuttu hyvin vähän. Näyttäisi siltä, että EU:n tuen mahdollistavia hankeyhtiöitä valtio voisi pääomittaa määrällä, joka vastaa 51:tä prosenttia rahoitustarpeesta. Lisäksi tukea voi hakea EU:n Connecting Europe Facility (CEF) -rahastolta. Suunnitteluun tuki voi olla jopa 40 prosenttia ja investointiin 10–20 prosenttia.Kattamaton rahoitusosuus jää sovittavaksi hankeyhtiön osakaskuntien kesken. Itärata on hankkeista kustannustehokkain. Kustannusarvio on vain viidennes muista hankkeista, ja silti vaikutus kohdentuu liki puoleen väestöstä.Kaikki kolme ratahanketta ovat koko maan kehittämisen kannalta merkittäviä. Niiden aktiivinen esittely eri puolilla maata sijaitsevista maakunnista osoittaa alueiden sisäistä aktiivisuutta ja yhteistyötä.Maan hallitus on toistaiseksi toimillaan edistänyt lähinnä Tampereen ja Turun linjausten valmistelua. Se näkyy sitoutumisena näiden hankeyhtiöihin.Itärata on kustannustehokkuudestaan ja itäisen Suomen alueellisen kehityksen edistävyydestään huolimatta jäänyt toistaiseksi vain hallituksen tutkailun varaan.Hallituksen tulisi pikaisesti varmistaa itärata yhdenvertaisena linjauksena muiden linjausten rinnalla ja perustaa hankeyhtiö käynnistämään Kouvola–Porvoo–Helsinki-linjauksen suunnittelu.Hankerahoituksen hakemisella EU:lta on jo tavaton kiire.