Mielipide

Tehokkaimmat raideinvestoinnit tulisi toteuttaa ensimmäisinä

Juha Sipilän

(kesk) hallitus yritti viime metreillään perustaa hankeyhtiöt uusille nopeille junayhteyksille Helsingistä Turkuun ja Tampereelle. Seuraavana vuoroaan odotti hanke Helsingistä Porvooseen ja siitä pidemmälle itään.Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa päätettiin edistää näitä kolmea hanketta. Hankkeet ovat kokoluokaltaan niin valtavia, että matkustamaan pääsisi vasta 2030- tai 2040-luvulla.Raideliikennettä tarvitaan kuitenkin nyt. Päärata Helsingistä Tampereelle on niin tukossa, että pienikin ongelma sotkee sekä kymmenientuhansien ihmisten työmatkaliikenteen että koko valtakunnallisen liikenteen. Läntinen rantarata on hidas ja häiriöherkkä, eikä Helsingistä itään pääse kiskoja pitkin ollenkaan.Tärkeintä olisi toteuttaa ensin talouden, ympäristön ja ihmisten kannalta tehokkaimmat investoinnit. Läntisen rantaradan kunnostus on jo alkanut. Pääradan kunnostamiseen on suunnattava kaikki sen tarvitsemat resurssit, ja Turun tunnin junan alkupään eli Espoon kaupunkiradan rakentaminen on aloitettava nopeasti.Porvooseen on rakennettava raideyhteys niin pian kuin teknisesti mahdollista riippumatta lentoradan ja muun itäradan kohtalosta. Porvoo on Suomen suurin kaupunki ilman raideliikennettä, ja seudulta pendelöi pääkaupunkiin jopa 8 000 ihmistä päivittäin. Matka Helsinkiin on lyhyt, joten lähijunan rakentamisella saataisiin poikkeuksellisen suuri hyöty myös uusien asuinalueiden kaavoittamisen myötä.Koko itärata maksaisi useita miljardeja, ja hankkeen kannattavuus Porvoosta Kouvolaan on selvityksissä heikko. Porvoosta rataa voitaisiin jatkaa vaihtoehtoisesti Loviisaan ja Kotkaan. Samankaltainen on Turun tunnin junan tilanne. Sen kannattavin osuus, Espoon kaupunkirata, voidaan toteuttaa heti ja seuraavaksi jatkaa Lohjalle.