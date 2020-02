Mielipide

Tunnin juna Tampereelle veisi rahat muilta hankkeilta

puuhaavat tunnin junaa Helsingistä Tampereelle. Osamaksulla eli hankerahoituksella rakennettava rata lyhentäisi matka-aikaa Tampereelta Helsinkiin 15 minuuttia, maksaisi miljardeja ja valmistuisi aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.Suunnittelun ja erilaisten kilpailutuksien lisäksi aikaa kuluisi valituksiin ja umpimetsään rakennettavan ratalinjan ympäristöselvityksiin sekä liito-oravien, koppakuoriaisten ja kukkien etsintään. Mitähän löytyy metsästä yli sadan kilometrin rata-alueelta.Tunnin rata olisi turmiollinen koko rataverkon kannalta, koska se veisi kaikki rahat muilta ratainvestoinneilta. Esimerkiksi Oulua ja Lappia hyödyttää paljon enemmän Pohjanmaan radalle rakennettava toinen raide kuin 15 minuutin ajansäästö Tampereen ja Helsingin välillä. Tunnin juna edellyttää uutta kalustoa, joten matka Pohjanmaalle hidastuu, koska Tampereella täytyisi vaihtaa junaa, mikä vie enemmän aikaa kuin 15 minuuttia.Ainoa järkevä vaihtoehto on nykyisen rataverkon parantaminen ja lisäraiteiden rakentaminen. Tunnin junaan suunnitelluilla miljardeilla saisi paljon aikaan kaikkialla Suomessa. Hämeenlinna näyttää olevan tässä asiassa kuin teuraaksi menevä possu. Odotetaan, toivotaan ja katsotaan, mitä muut tekevät.Nyt viimeistään pitää ottaa asiat omiin käsiin ja torpata tunnin juna Tampereelle.Onneksi Hämeenlinnaan liitettiin Renko ja Kalvola. Tunnin junan oikorataa ei siis voi rakentaa niin, ettei se kulkisi Hämeenlinnan kautta. Ratalinjaus vaatii maakuntakaavan muuttamista, mikä on maakunnan eli Hämeenlinnan päätettävissä. Rata torpataan, kun Hämeenlinna ilmoittaa, että se ei muuta maakuntakaavaa, jolloin oikorataa ei voida rakentaa.Hämeenlinnaa tietysti syytettäisiin itsekkyydestä ja yhteisen edun vastaisesta toiminnasta. Voidaan kysyä, onko Tampere itsekäs, kun se vaatii muutamien tuhansien ihmisten päivittäisen puolen tunnin ajansäästön takia yhteiskunnalta miljardeja omiin hömpötyksiinsä.Turun tunnin juna on eri asia, koska radan oikaisu ja parannus merkitsisivät todellista säästöä. Sielläkin pitäisi pitää järki kädessä ja rakentaa ensin oikorata Espoosta Saloon ja vasta myöhemmin tehdä Salon ja Turun välin parannustyöt.