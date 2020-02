Mielipide

Uusista kerrostaloista puuttuu omintakeisuus

Helsingin kaupunginosilla pitäisi olla oma, myönteinen identiteetti. Identiteetin muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi rakennuskanta (esimerkiksi Eira, Itä-Pasila, Katajanokka ja Käpylä).Helsingissä rakennetaan parhaillaan kokonaisia kaupunginosia ja tiivistetään vanhoja alueita. Suurin osa uusista kerrostaloista on ulkoisesti toistensa kaltaisia: tasakattoisia, punatiilisiä tai valkoiseksi rapattuja ”laatikoita”. Miksi uusista rakennuksista puuttuvat omintakeisuus, mielenkiintoiset yksityiskohdat ja usein myös kauneus?Täydennysrakentamisessa olisi mielekästä ottaa yhdeksi lähtökohdaksi alueen historia. Esimerkiksi Oulunkylä oli 1800-luvun lopusta 1900-luvun puoleenväliin puutalo- ja huvilayhdyskunta, josta ovat säilyneet sellaiset arvorakennukset kuin puukerrostalo Arttula, Oulunkylän Seurahuone ja rautatieasema. Uusilla rakennuksilla pitäisi olla liittymäkohtia alueen historiaan.Raide-Jokerin vuoksi Oulunkylässä ja muualla Raide-Jokerin reitin varrella on parhaillaan meneillään kaavoitus. Nyt on historiallinen tilaisuus luoda arkkitehtuurilla laatua ja kauneutta elinympäristöön myös Helsingin esikaupunkialueilla. Oulunkylän keskustaan voitaisiin suunnitella omaleimaisia kahviloita, ravintoloita ja muita kadunvarsiliiketiloja käsittävä puukerrostalojen alue puistoineen.Toivottavasti 2020-luvun kaavoittajilla, arkkitehdeillä, kuntapäättäjillä ja rakentajilla on kykyä ja halua sekä suunnitella että toteuttaa sellaisia kaupunginosia, joiden rakennuksia arvostetaan vielä 150 vuoden kuluttua.