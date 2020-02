Mielipide

Tragedia koskettaa myös Lesboksen saaren paikallisia asukkaita

Lämpimät kiitokseni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Suomen hallitukselle, joka on lopultakin reagoinut Lesboksen saaren pakolaiskriisiin.Inhimillisessä tragediassa on myös toinen puolensa, joka on jäänyt uutisoinnissa vähemmälle huomiolle. Viitisentoista kesää Lesboksen saarella viettäneenä olen nähnyt, kuinka turistit ovat kadonneet saarelta. Suuri osa eurooppalaisista matkanjärjestäjistä perui matkansa Lesbokselle jo pari vuotta sitten. Tämä tarkoittaa sitä, että pienten kreikkalaiskylien asukkaat ovat joutuneet sulkemaan kauppojaan ja ravintoloitaan sekä lopettamaan turisteille suunnattuja palveluitaan. Saarelaisten pääelinkeino on turismi – muuta työtä voi hyvällä tuurilla ja koulutuksella löytää Ateenasta.Paikallisten mielipide on, että EU on jättänyt niin pakolaiset kuin kreikkalaisetkin oman onnensa nojaan.On hyvä, että Suomi on edes valmistautunut vastaanottamaan Kreikan pakolaisleireiltä yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. EU ei ole tehnyt senkään vertaa.