Mielipide

Kokeneita psykoterapeutteja olisi järkevää houkutella työhön

Omalla toimialallani

, psykoterapiassa, on huutava pula kokeneista työntekijöistä. Terapian tarve on valtava. Meitä jo eläkeiän ylittäneitä ammattilaisia, joilla on terveys, toimintakyky, ammattitaito ja motivaatio tallella, on aika joukko. Yksityisiä psykoterapiakeskuksia on perustettu lisäämään palvelun saatavuutta.Ihmetyksen aihe on, ettei ole älytty käyttää tehokasta rahallista houkutusta saada 68 vuotta täyttäneitä ammattilaisia tekemään osa-aikaisesti vastaanottotyötä sen verran kuin haluaa ja jaksaa, silloin kun haluaa. Tuon ikärajan ylittäneiltä ei enää makseta työeläkemaksuja – ei työntekijän noin 7:ää prosenttia eikä työnantajan noin 17:ää prosenttia. Eläke on jo ansaittu täysimääräisesti.Kuitenkin työnantaja pidättää itselleen tuon oman osuutensa eikä siirrä sitä työntekijän palkkaan. Firman kate siis paranee perusteettomalla maksuosuudella, jota sen ei tarvitse välittää työeläkeyhtiölleen. Eriarvoisuudesta ei olisi kyse, koska tuskin kukaan työikäinen kadehtii tuota pientä palkanlisää, jonka saadakseen täytyy olla vähintään 68-vuotias. Siinä fiksulle firmalle oivallinen ja oikeudenmukainen keino parantaa palveluaan ja imagoaan.