Urheilussa kaivataan arvojohtajuutta

parista esiin nousseet häirintä- ja kiusaamistapaukset ovat herättäneet aiheellisesti paljon keskustelua. Yhden lajin toiminnan parjaaminen ei kuitenkaan ole hedelmällistä. Ongelmat ovat paljon syvemmällä.Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitys lajien parissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on vasta alussa, mutta paljon on jo selvinnyt. Se, että Suek ryhtyy järjestämään seuroille koulutuksia häirinnän ehkäisemiseksi, on tärkeää, mutta ongelmaa se ei poista. Koulutukset kun eivät ole pakollisia. Todellinen vaikuttaja on raha. Sen roolia ei ole juuri väläytelty.Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää lajiliitoille vuosittain avustuksia, joiden merkitys liiton toiminnalle on valtava. Kriteerien kautta ministeriö pystyy ohjaamaan lajiliittojen toiminnan kehittämistä. Jos se linjaisi jonkin asian toteuttamisen olevan välttämätöntä rahan saamiseksi, monella lajiliitolla ei olisi varaa toimia toisin.Tosin avustuksista vastaavan ministeriön yksikön uskottavuus ei ole vahvaa. Esimerkkinä voidaan käyttää pari vuotta sitten tapahtunutta, kun ministeriö edellytti lajiliittoja integroimaan toimintansa vammaisurheilun kanssa. Tuolloin tämän toteutti kaksi lajiliittoa. Vastoin puhuttua vaikutusta yleisavustukseen ei ollut.Suomen olympiakomitean pitäisi osoittaa urheilun arvojohtajuutta. Kun lajiliitot saivat kritiikkiä Qatarin ja Turkin kilpailumatkoista, ei Olympiakomitean suunnasta kuulunut kannanmuodostusta. Se ei ole myöskään suoraan ottanut kantaa häirintätapausten seurauksiin.Yksittäisen tapauksen purkaminen mediatietojen perusteella on haastavaa. Sen sijaan ei ole haastavaa sanoa, mitä tulisi seurata, jos esitetyt väitteet pitävät paikkansa. Voiko urheilijoita itsemurhaan kehottanut valmentaja jatkaa tulevaisuudessa nuorten parissa toimimista? Olympiakomitealla tulisi olla rooli suunnannäyttäjänä, mutta vaikeimpina hetkinä se ei kykene suoristamaan selkäänsä.Nuorten urheilijoiden kokema häirintä on yhteiskunnallisesti vakava ilmiö. Häirinnän torjuminen on asia, johon valtiolta on löydyttävä rahaa, Olympiakomitealta ja Suekilta ohjausta sekä lajiliitoilta kahden edellisen myötä toteutusta.Suekin laajan selvityksen tulosten voidaan odottaa olevan musertavia. Tähän tulisi valmistautua, eikä yksikään toimija voi paeta vastuutaan. Tämä vaatii rahaa ja tämä täytyy ymmärtää.