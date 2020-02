Mielipide

Vanhempien tehtävä on osoittaa, että jokaisella on oikeus elää rakastavassa parisuhteessa

, te näytätte parisuhteen mallia lapsillenne. Teidän velvollisuutenne on ennen kaikkea osoittaa, että jokaisella on oikeus rakastaa itseään ja elää rakastavassa parisuhteessa.Olen onnettomassa ja rakkaudettomassa avioliitossa elänyt lapsi. Vanhempani ovat olleet toisilleen etäisiä ja kylmiä niin kauan kuin muistan. He eivät viihtyneet eivätkä matkustaneet yhdessä. Erityisesti isäni ei osoittanut äidilleni hellyyttä. Äitini oli kireä ja räjähtävä, isäni uppoutui töihinsä. Yhdessä he pysyivät kuulemma meidän lasten sekä sukulaisten takia.Avioero oli kuitenkin parasta, mitä heille on koskaan yhdessä tapahtunut. Äitini sai kaipaamaansa rakkautta uudesta suhteestaan ja isäni toivomansa vapauden. Vanhempieni onneton avioliitto oli maksaa minulle äitini. Vasta vanhempieni avioliiton viimeisinä vuosina äitini rakensi lämpimän suhteen meihin lapsiinsa, ja välimme ovat nyt hyvin läheiset.Toivon, että jokainen vanhempi ottaa vastuuta itsestään ja omasta elämästään. Tällä tavalla lapset näkevät, millainen parisuhde on terve, ja ymmärtävät, että jokainen voi tehdä omilla ratkaisuillaan elämästään mahdollisimman hyvän.