Mielipide

Hävittäjähankinta etenee yllättävän rauhallisesti

Kainuun Sanomat

toteaa, että kaikki Suomen hävittäjähankinnoissa harkittavana olevat lentokoneet ovat nyt käyneet Suomessa testilennoilla.”Päätöksiä valittavasta hävittäjätyypistä odotetaan ensi vuoden loppuun mennessä.””Hankinta tehdään seuraavaksi 40 vuodeksi, joten valittavalla konetyypillä tulee olla sellaiset kehitysnäkymät, että sen toiminnot ovat ajan tasalla vielä 2060-luvun kynnykselläkin.””Hankinnan kustannusarvio on 7–10 miljardia. Vaikka summa on huikea, ei siinä ole sisällä hävittäjäjärjestelmän uusimisen elinkaarikustannuksia. – – Hankinnan suuruuteen nähden Hor­netien uusimisesta ja sen tarpeellisuudesta on käyty poikkeuksellisen vähän poliittista vääntöä. Kun hävittäjien hinnan suhteuttaa muihin julkisen talouden tarpeisiin, on poliittinen yksimielisyys hankinnan ympärillä silmiinpistävää.””Osittain tämä johtunee siitä, että nykyiset oppositiopuolueet näkevät maanpuolustuksen perinteisesti tärkeänä eivätkä siksi käytä hankintaa oppositiopolitiikan välineenä. Pääsyy lienee kuitenkin se, että kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut entistä arvaamattomampaan suuntaan sitten Krimin miehityksen vuonna 2014, ja Suomella on painava tarve pitää kiinni maanpuolustuksen uskottavuudesta.”ilahduttaa, että hävittäjähanke on edennyt tähän saakka yllättävän tasaisesti.”Poliittista huutokauppaa hävittäjä­valinnasta tulee välttää. Asiaa ei päätetä turuilla tai toreilla, vaan valinnan pohjatyön tekevät asiantuntijat.””Houkutus puuttua valintaan on poliitikkojen keskuudessa taatusti jatkossa suuri, vaikka hävittäjien tarpeellisuu­desta on kattava poliittinen yhteis­ymmärrys.””Hankkeen hinta aiheuttaa vielä populistista vertailua esimerkiksi siitä, kuinka monta vanhusta hävittäjärahoilla voitaisiin hoitaa. – – Myös tyypin ja valmistusmaan osalta neuvojia tulee riittämään.””Ehdokkaita on siis viisi. Hornetin ja Gripenin lisäksi yhdysvaltalainen Lockheed Martinin F-35, ranskalainen Dassault Rafale ja brittiläinen Eurofighter Typhoon. Amerikkalaishankintojen puolesta puhuu Yhdysvaltain sotilasmahti, mutta moni epäilee maan ulkopolitiikan linjan jatkuvuutta ja USA:n suhdetta Natoon.””Modernein F-35 käy kaupaksi lähi­alueilla, Hornet olisi puolestaan entuudestaan puolituttu ja helppo ottaa käyttöön. Gripenin hankintaa on perusteltu puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa ja Suomeen saatavilla investoinneilla.””Hankinta on kuitenkin niin moni­vaiheinen, tekninen ja asiantuntijuutta vaativa prosessi, että poliitikkojen soisi odottavan rauhassa, mihin Puolustusvoimain asiantuntijat päätyvät. Myyjienkin on syytä olla riehaantumatta.”