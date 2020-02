Mielipide

Kimalaisia voi auttaa selviytymään

määrä on vähentynyt Suomessa huolestuttavasti. Kimalaisilla on iso merkitys ihmiselle esimerkiksi omenapuiden, herukkapensaiden ja mustikan pölyttäjinä, mutta kimalaiselle itselleen tärkeitä ovat pajunkissat, kevään ensimmäinen ravinnonlähde. Kimalaisemo talvehtii aikuisena, perustaa pesän ja aloittaa lisääntymisen herättyään talvihorroksesta. Ensin sen on syötävä, jotta se selviää.Jos kimalaisia haluaa auttaa tai houkutella omalle pihalleen pölyttäjiksi, kannattaa kasvattaa pajupuskaa pihan nurkalla. Tehomaatalous ja -metsätalous hävittävät pajua maaseudulla. Kaupungeissakin pajua ”siivotaan” ahkerasti tienvarsilta, puistoista, ojanpenkoilta ja voimalinjojen alta. Se kasvaa kyllä takaisin, mutta ei kuki, jos sitä leikataan jatkuvasti alas. Kimalaisten takia pajupuskia tulisi suojella.