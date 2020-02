Mielipide

Puhutaan mieluummin sosiaaliturvan uudistamisesta kuin ”sotu-uudistuksesta”

Sosiaali-

ja terveydenhuollon uudistus eli sote-uudistus päättyi miten päättyi.Nyt uutisia ja ajankohtaisohjelmia seuraavia kansalaisia ilahdutetaan väännöllä ”sotu-uudistuksesta”. Asiasta keskusteleminen tällä nimellä olisi syytä lopettaa jo ennen kuin on aloitettukaan.”Sotussa” on siis kyse sosiaaliturvan uudistamisesta, jolla on ratkaisevia vaikutuksia monien ihmisten toimeentuloon. Siksi on syytä minimoida sekaannuksien mahdollisuus ja pitää julkinen keskustelu mahdollisimman ymmärrettävänä.Sotu-uudistuksen sijaan olisi syytä puhua sosiaaliturvan uudistamisesta, ettei asia mene sekaisin kirjoitusasultaan ja aiheeltaankin läheltä liippaavan sote-uudistuksen kanssa. Lisäksi moni viittaa arkikielessä sanalla sotu sosiaaliturvatunnukseen eli henkilötunnukseen. Mikä pahinta, menossa on samanaikaisesti myös näitä henkilötunnuksia koskeva uudistus.Vielä kymmenen vuotta sitten käsitettä sotu-uudistus ei tuntenut Suomessa juuri kukaan. Poliitikot aloittivat lyhenteen käytön toden teolla vasta viime vaalikauden aikana. Nyt asia on Sanna Marinin (sd) hallituksen asialistalla, ja tiedossa on vielä pitkiä iltoja aiheen parissa.Sosiaaliturvan kehittämisestä on keskusteltu Suomessa vuosikymmenet, eikä lyhennettä sotu-uudistus ole tarvinnut käyttää. Kansalaisten on vaikea seurata julkista keskustelua ja puolueiden välistä vääntöä, kun koko aihe saattaa mielikuvissa vaihtua. Välillä huomaa, etteivät poliitikotkaan tiedä esimerkiksi Kelan tukien oikeita nimiä. Puhumattakaan että tietäisivät, miten ne nykyisellään toimivat.Keskustelun ymmärrettävyydestä ovat vastuussa poliitikot, virkamiehet ja toimittajat. Tämä pieni välihuomautus sallittakoon, jos tarkoituksena on, että kaikki pysyvät keskustelussa mukana.