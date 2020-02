Mielipide

Jos työkykyiset eläkeläiset halutaan pitää mukana työelämässä, heille voisi maksaa palkan puhtaana käteen

eläkeiässä olevat haluaisivat vielä jatkaa työntekoa jossain muodossa. He ovat yhä hyväkuntoisia ja kaipaavat työyhteisöä ja lisätuloja.Työnantajapuoli on kampanjoinut siitä, kuinka esimerkiksi kauppoihin tulisi saada ikäihmisiä töihin. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen työelämästä häviää paljon osaamista, joka pitäisi siirtää nuoremmille.Nykyisin työssä jatkaminen koetaan raskaaksi, koska ikäihmisille ei ole riittävästi työajan joustoja. Palkasta saatava lisäkorvaus eläkkeeseen on liian pieni.Jos eläkeläisten todella halutaan jatkavan töissä, heille tulisi tarjota siitä kunnon korvaus. Yli 65-vuotiaiden tulisi saada tehdä töitä pienemmällä tuloveroprosentilla. Jos jokaisen euron, jonka töissä vanhempana tienaa, saisi puhtaana käteen, työuran jatkaminen houkuttelisi.Eläkkeeseen tai sen kertymiseen ei puututtaisi. Työnantajalla ei olisi ikäihmisistä normaaleja työnantajavelvoitteisia kuluja. Nollaverokanta koskisi vain pienimpiä palkkoja.Voidaan ajatella, että yhteiskunnan ylläpitovelvollisuus täyttyy, kun ihminen on maksanut veroja 40 vuotta. Silloin on jo varmasti kantanut oman kortensa yhteiseen kekoon. Eläkeiän jälkeen ansaittu kymmenen euroa olisi kymmenen euroa eikä kuusi euroa. Myös työnantajan maksama kymppi tarkoittaisi oikeasti kymppiä eikä viittätoista euroa.