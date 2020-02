Mielipide

Hekan vuokrasopimuksen irtisanominen viivästyi, kun minun käskettiin jäädä odottelemaan kuolleen äitini virkat

Äitini

kuoli 21. tammikuuta. En osannut kuvitella, kuinka hankalaksi tavallisen, vähävaraisen henkilön asioiden hoito kuoleman jälkeen on tehty.Maistraatit ja väestörekisterikeskus yhdistyivät vuodenvaihteessa Digi- ja väestötietovirastoksi, jonka toiminnot ovat nyt juntturassa. Viraston tehtävä on muun muassa helpottaa henkilön kuolemaan liittyvää byrokratiaa.Äitini kuolinpäivänä tilasin virkatodistukset perunkirjoitusta varten. Seurakunnista todistukset saapuivat tammikuun aikana. Digi- ja väestötietovirastossa kerrottiin heti, että ruuhkan vuoksi he pystyvät tekemään virkatodistuksen 4–5 viikossa. Tähän päivään (21.2.) mennessä todistusta ole vielä näkynyt.Digi- ja väestötietovirasto veloittaa virkatodistuksesta 52 euroa, seurakunnasta se irtoaa 14,50 eurolla.Äitini asui Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Ilmoitin Hekalle äidin kuolemasta heti kuolinpäivänä, jotta voisin irtisanoa asunnon. Sain ohjeeksi odottaa, kunnes käytössäni olisivat katkeamattomat virkatodistukset äidin 15-vuotispäivästä kuolinpäivään saakka. Ne saatuani voisin varata ajan asuntosihteerille asunnon irtisanomista varten. Asuntosihteerille tulisi esittää myös kuolinpesän osakkaiden valtakirja, jolla he oikeuttavat minut irtisanomaan asunnon.Jos Digi- ja väestötietovirasto olisi toiminut yhtä ripeästi kuin seurakunnat, olisimme voineet irtisanoa asunnon jo tammikuussa.Ystäväni äiti asui Saton asunnossa. Hän onnistui irtisanomaan asunnon kuolintodistuksen perusteella. Perukirjaan liittyvää sukuselvitystä ei tarvittu.Kymmenettuhannet ihmiset jonottavat Hekan vuokra-asuntoa. Mietin, onko Hekalla oikeus olla ottamatta irtisanomista vastaan, kun henkilö on todistettavasti kuollut.Nyt puuttuvan virkatodistuksen aikaan äitini oli 55–60-vuotias. Seurakunnan virkatodistuksen mukaan hän on eronnut avioliitosta 1970-luvulla. Lapsiluku näkyy seurakunnan virkatodistuksessa. Eli kuolinpesän osakkaista ei ole epäselvyyttä.Tämän ilmoitin Hekalle, mutta siellä vaaditaan silti katkeamattomia todistuksia. Vasta soitto esimiehelle sai asian liikahtamaan edes hieman. Joudumme joka tapauksessa maksamaan vielä maaliskuunkin vuokran.