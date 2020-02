Mielipide

Olemme itse syypäitä siihen, että ravintolat muuttuvat englanninkielisiksi

”Englantia­han

Ruotsissa

Eräs

osaavat kaikki.””Aina sieltä ravintolasta joku löytyy, joka voi kääntää listan. Minä ainakin autan mielelläni.”Näin vastattiin, kun kysyin tutuiltani: ”Häiritseekö, että ravintoloiden ruokalistat ovat usein vain englanniksi? Eikä palvelua tahdo saada suomeksi?”Minua häiritsee. Asia on kuitenkin herkkä, koska monet ravintolatyöntekijät eivät osaa suomea. Alan ammattilaisten mukaan suomea puhuvia työntekijöitä ei kerta kaikkiaan löydy.One salmon bowl, please.Suomen kieleen perehtynyt ystäväni sai miettimään asiaa uudesta kulmasta. Hän kertoi, että englannin yleistyminen ravintoloissa nivoutuu harhaluuloon suomen kielestä. Koska me suomea äidinkielenä puhuvat pidämme kieltämme vaikeana, emme oleta muiden oppivan sitä. Tai ainakin ajattelemme, että suomen opettelu on hyödytöntä.ajatellaan toisin. Professori Janne Saarikivi on kirjoittanut tutkimuksesta, jonka mukaan yli 90 prosenttia ruotsalaisista on sitä mieltä, että maahanmuuttajan tulee osata ruotsia. Suomessa vastaava maan omaa kieltä koskeva luku oli runsas 60 prosenttia.Sain huomata eron parin vuoden takaisella lomaviikolla Tukholmassa. Nautin kaupungin ravintolatarjonnasta ja söin kaikki ateriat ulkona. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ruokalistat olivat ruotsiksi ja minulle puhuttiin ensiksi ruotsia. Englantiin vaihdettiin, kun minun ruotsini rajat tulivat vastaan. Ero Helsinkiin oli huomattava.Kummallista Suomessa on se, että englannin käyttö ravintoloissa ei aina liity vieraskielisiin työntekijöihin. Monissa suomenkielisten ihmisten pyörittämissä paikoissa viestiminen tapahtuu englanniksi. Viimeksi pari päivää sitten söin Tampereella ravintolassa, jossa kaikki asiakkaat ja tarjoilijat puhuivat suomea, mutta ruokalista löytyi vain englanniksi.Kale, french toast, dressing.tuttavani väitti, että ravintolat käyttävät englantia hienostelun takia. Ajatus huvitti. Kuten myös se, että hän kieltäytyi menemästä kotikaupunkinsa ykkösravintolaan, koska sen listat tehdään vain englanniksi.Sitten osuin illallisella samaan pöytään suomalaisen ravintolaketjun markkinointipäällikön kanssa. Kysyin häneltä, miksi he kirjoittavat ruokalistansa vain englanniksi. Sain vastauksen. ”Yritimme suomea, mutta se näytti niin rumalta.” Taidamme olla itse syypäitä siihen, että ravintolat muuttuvat englanninkielisiksi.