Mielipide

Afrikan kehitystä ei ohjailla sanelemalla

Afrikan väestön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehdottomuus

Uutta

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/ https://www.hs.fi/vieraskyna/

odotetaan kaksinkertaistuvan 2,4 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Yli viidesosa maailman väestöstä asuisi silloin Euroopan naapurissa.Myös Afrikan poliittinen ja taloudellinen merkitys kasvaa nopeasti. EU ja useat jäsenmaat hiovat Afrikkaa koskevia poliittisia linjauksiaan.Suomen hallituskin aikoo ensi kesän loppuun mennessä valmistella erityisen Afrikka-strategian. Sitä koskevat kuulemistilaisuudet on tarkoitus aloittaa maaliskuussa. Strategian laatiminen tulisi nähdä tilaisuutena uudistaa maanosaa koskevia asenteita ja toimintamalleja.suhde Afrikkaan on siirtomaavallan jälkeen ollut kaksijakoinen. Toisaalta Afrikka on ollut ­eurooppalaisille luonnonvara-aitta, josta on Afrikan valtioiden heikkouden ja sisäisten ristiriitojen vuoksi ollut mahdollista helposti ammentaa raaka-aineita. Entiset siirtomaavallat ovat pysyneet Afrikassa taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti vaikutusvaltaisina.Toisaalta Afrikka on nähty hädän ja nälän maanosana. Yhteistyö Afrikan kanssa on perustunut vähintään yhtä paljon tarpeeseen saada auttaa kuin afrikkalaisten omiin toiveisiin siitä, minkälaisia yhteiskuntia ja talouksia he toivovat.Afrikan ulkopuolellakin aletaan nykyisin ymmärtää, että Afrikka tarvitsee kehittyäkseen toimivia kansantalouksia, kannattavia yrityksiä ja niiden luomia työpaikkoja. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Saharan eteläpuolisen Afrikan pitäisi luoda vuosittain yli 20 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta alueen työmarkkinat voisivat vastata väestönkasvuun.Suomen Afrikka-strategia aiotaan laatia sidosryhmiä laajalti osallis­taen, ja se on hyvä asia. Uhkana kuitenkin on, että monien muiden vastaavien ohjelmien tapaan Afrikka-strategiastakin tulee kuulemis- ja kommentointikierrosten jälkeen hajanainen paperi, johon kaikki toimijat ovat panneet puumerkkinsä.Afrikalle suorastaan vahingollista, jos Suomen Afrikka-strategiassa on paljon ja osin päällekkäisiä tavoitteita. Hyvän esimerkin tarjoaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja köyhyyden poistamisen jännite.Ilmastonmuutoksen torjumiseksi energiantuotannon pitäisi nopeasti siirtyä uusiutuviin polttoaineisiin. Köyhyyden poistamiseksi tärkeintä olisi ylipäätään kyetä tuottamaan energiaa ja jakelemaan sitä.Yli 600 miljoonaa afrikkalaista on vielä ilman sähköä, ja sähkönjakelun epäluotettavuus on yksi maanosan yritysten pahimmista ongelmista. Uusiutuvaan ener­giaan ja miniverkkoihin tehdyistä panostuksista huolimatta energiapulaa ei ratkaista pitkään aikaan ilman fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi maakaasua tarvitaan tasaamaan uusiutuvan energian tuotantoa.Monet afrikkalaiset hallitukset puolustavatkin fossiilisten poltto­aineiden käyttöä. Länsimaiset rahoittajat, myös Suomi, välttävät fossiilisiin polttoaineisiin nojaavien hankkeiden rahoittamista.Tiukka omiin tavoitteisiin takertuminen herättää vastapuolessa helposti katkeruutta. Monilla läntisillä avunantajilla on nykyään vaikeuksia löytää rahoilleen kaikkiin avun ehtoihin suostuvia vastaanottajia.ajaa Afrikkaa Kiinan syliin. Kiina investoi Afrikkaan vuosina 2014–2018 yli kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvallat ja Ranska – ne olivat seuraavaksi suurimmat sijoittajat – yhteensä. Kiina on Afrikassa jo kansainvälisiä kehityspankkeja merkittävämpi tekijä.Kiina rahoittaa hankkeita, joita länsi karsastaa. Afrikkaan viime vuosina rakennetuista kymmenistä hiilivoimaloista noin puolessa on kiinalaista rahaa. Lisäksi voimaloissa on usein kiinalaista teknologiaa, jonka ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä voidaan epäillä.Afrikka-strategiaa valmistellessaan Suomen hallituksen kannattaisi valmistella tiivis, yhteen prioriteettiin keskittyvä taustapaperi sidosryhmäkuulemisia varten. Lähtökohtana tämä paperi ohjaisi valmisteluprosessia kohti selkeää ja johdonmukaista lopputulosta.Prioriteetiksi olisi hyvä valita Afrikan talouksien kehittäminen kestävälle pohjalle. Esimerkiksi Saksan uusi Afrikka-strategia painottaa investointeja, reilua kauppaa ja hyvää hallintoa. Siitä voisi ottaa oppia.Liian tiukka omiin toiveisiin takertuminen voi ohjata kumppania aivan vastakkaiseen suuntaan. Hyvässä yhteistyössä kumppanin näkemykset huomioidaan, vaikka ne itselle vierailta tuntuisivatkin.