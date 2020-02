Mielipide

ja metsätalousministeriön perustama porolukutyöryhmä teki viime vuonna esitykset suurimmista sallituista poroluvuista ja toimenpiteistä laidunten tilan parantamiseksi paliskunnissa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Paliskuntia on 54 ja ne kattavat lähes 40 prosenttia maan pinta-alasta.Ylä-Lapin paliskuntien jäkälämaiden ”ylilaidunnuksesta” on keskusteltu jo pitkään. Mielestäni keskittyminen ylilaidunnukseen on aikansa elänyttä ja kaikkien kannalta vahingollista. Ylilaidunnus on monitulkintainen käsite, eikä se sisällä kokonaisnäkemystä poronhoidon sosioekologisesta järjestelmästä.Ylä-Lapin poronhoitajien näkökulmasta laitumen laadussa on kyse muustakin kuin jäkälästä. Heidän mukaansa hyvällä laitumella porot voivat laiduntaa rauhassa monipuolista ravintoa (laidunnusrauha, saameksi guohtun ráfi) ja sopeutua vuosittain vaihteleviin sääolosuhteisiin.vaikutusten kytkeytyminen ilmastonmuutoksen etenemiseen on hyvä huomioida. Estämällä avoimien tunturialueiden pensoittumista ja metsittymistä porot lisäävät maanpinnan heijastavuutta ja hidastavat siten ilmaston lämpenemistä. Tämän on myös Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli todennut.Toisaalta poronhoito on tullut riippuvaiseksi lisäruokinnasta sekä mönkijöiden ja moottorikelkkojen käytöstä. Entiseen laidunympäristöön ei ole paluuta, sillä ympäristöön tilaan vaikuttavat prosessit ovat muuttuneet. Niistä tulisikin puhua avoimesti ja syyllistämättä, ilmastokytkennät huomioiden.Elinkeinona poronhoito on sotien jälkeen saanut mukautua tiukkaan maataloustyyppiseen sääntelyyn, etenkin Suomen liityttyä EU:hun vuonna 1995. Poronhoitolaissa laidunten kantokyky on määritelty suppeasti, eikä tokkakuntiin perustuvaa poronhoitoa huomioida.Ylä-Lappi on laaja, mutta myös siellä toimii eri maankäyttäjäryhmiä. Poronhoidon laitumet ja toimintatila vähenevät pikkuhiljaa. Onneksi poronhoidon bioekonominen mallinnus on kehittynyt; sen avulla voidaan huomioida monipuolisesti laitumiin ja poronhoidon tuottavuuteen vaikuttavat ekologiset ja taloudelliset tekijät. Koska poronhoito on aikojen saatossa juurtunut syvälle pohjoiseen kulttuuriin, myös sosiaaliset tekijät ovat merkittäviä.omankaan edun mukaista ei ole tuhota pohjoisia alueita, joista heidän tokkansa ja perheensä ovat riippuvaisia. Kestävä poronhoito on muutakin kuin vakaata lihantuotantoa ja jäkäläpeitettä. Se sisältää myös poronhoidon jatkuvuuden turvaamisen, mikä puolestaan edellyttää sekä nuorten hakeutumista alalle että laidunympäristön säilymistä.Osallistava ja moniulotteinen tutkimus poronhoitoalueen laidunmaiden tilasta edistää joustavamman ja eettisesti perustellumman poronhoidon hallinnon toteuttamista.