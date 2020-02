Mielipide

Haja-asutusalueiden kulttuurinnälkää ei tyydytetä pelkällä kesäteatterilla

Kiasman ja Musiikkitalon löytyminen saman kävelyreitin varrelta saa helposti unohtamaan, että suurin osa suomalaisista asuu korkeatasoisen kulttuuritarjonnan saavuttamattomissa. Tämä epäsuhta tulisi huomioida paremmin koko valtakunnan tasolla.Valitettavasti kulttuurin rahoituspohja näyttää epävarmalta, sillä moni voima pyrkii horjuttamaan sitä. Esimerkiksi veikkausvoittovarat ovat olleet tärkeässä roolissa laaja-alaisen kotimaisen kulttuuri- ja harrastustoiminnan tukemisessa. Viime aikoina Veikkausta on kuitenkin kritisoitu eri suunnilta. Vaikka kritiikille on perusteita, tulisi muistaa, että kyse on myös kotimaisen kulttuurin tulevaisuudesta.Kansantalouden laskusuhdanteissa kulttuuri nähdään helppona säästökohteena, sillä sen arvo ei aina näy rahassa. Populistit puhuvat vähättelevästi ”tekotaiteesta”. Vastakkainasettelu ei kuitenkaan ole ratkaisu. Kapeakatseisuus ja suvaitsemattomuus tulee ymmärtää oireina, joita kulttuuripalvelujen laiminlyönti ja alueellinen epätasa-arvo aiheuttavat.Kulttuuri avartaa ja sivistää. Taas siellä, missä kulttuuri rapistuu, alkaa rehottaa populismi ja muukalaisvihamielisyys. Esimerkiksi konserttien, taidenäyttelyjen ja runoiltojen kyllästämässä Helsingissä suositaan aivan toisenlaisia poliitikkoja ja puolueita kuin maakunnissa. Sivistymättömistä ja epäinhimillisistä ilmaisuista syytetyt poliitikot ovat usein alueilta, joilla ei ole rikasta kulttuuritarjontaa.Kulttuuripalvelujen merkitystä poliittisen vastuullisuuden rakentajana on aliarvioitu. Niiden lisääminen koko kansan ulottuville tulisi nähdä yhteiskuntarauhaa ja tasa-arvoa parantavana tulevaisuusinvestointina. Arkadianmäellä olisi aika tunnustaa, ettei haja-asutusalueiden kulttuurinnälkää tyydytetä pelkällä kesäteatterilla. Jos syrjäseudun asukkaat pääsisivät joskus kohtuuhinnalla teatteriin tai vaikka oopperaan, sillä voisi olla maailmankatsomusta muuttavia vaikutuksia.