Ydinvoimalan rakentaminen Pohjanlahden rannalle on vastuutonta

puolella Pohjanlahtea Pyhäjoella suunnitellaan suomalais-venäläistä ydinvoimalaa. Aluetta rakennetaan jo, vaikka reaktori ei vielä ole saanut rakennuslupaa.Ydinvoima ei ole uusiutuvaa. Sen polttoaineena käytetään uraania, jonka louhimis- ja rikastusvaiheet aiheuttavat suurta ympäristötuhoa. Ruotsissa uraanin louhiminen on kielletty.Vaihtoehto uraanille on sellaisen ydinpolttoaineen tuonti, joka on valmistettu käytetystä ydinpolttoaineesta plutoniumin valmistuksen yhteydessä ydinaseita varten. Ydinvoima tuo aina mukanaan riskin ydinaseiden leviämiseen ja vakaviin onnettomuuksiin.YK:n ilmastopaneelin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeressä ovat erittäin tuntuvia. Kohoava veden lämpötila vaikuttaa nopeammin pieneen, matalaan sisämereen kuin valtamereen. Lämpimämpi, makeampi ja happamampi – näin Itämeren tulevaisuutta kuvaa Ruotsin ilmatieteen laitos. Pohjoisessa muutokset ovat suuria ja näkyvät esimerkiksi korkeampina keskilämpötiloina ja kasvavina sademäärinä.On vastuutonta altistaa arka sisämeri ydinvoimalalle. Reaktorin prosessin lauhduttaminen vaatii 45:tä kuutiometriä meren pintavettä sekunnissa. Kun vesi palautetaan mereen, sen lämpötila on kohonnut 12 celsiusastetta.Suunnitelmien mukaan käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto olisi Perämeren rannalla vähintään 120 vuotta. Mitään kuvausta siitä, miltä tämä näyttäisi, ei ole olemassa. Suomalaisten viranomaisten on annettava meille mahdollisuus Espoo-sopimuksen mukaiseen valtioiden väliseen kuulemiseen.Käytetty ydinpolttoaine on hengenvaarallista satatuhatta vuotta. Tietoa siitä, mihin jäte loppusijoitetaan, ei ole. Ydinvoimala Itämeren pohjoispäässä saattaisi koko Pohjois-Euroopan haavoittuvaiseen tilaan. Ydinvoimala voi joutua terrorismin tai sotatoimien kohteeksi.Ruotsissa jo 22 kuntaa on ottanut kantaa ydinvoimalaa vastaan. Kannamme kaikki vastuun tulevaisuudesta. Pohjanlahden rannalle ei pidä rakentaa ydinvoimalaa.