Mielipide

Monet aikuiset asiakkaat purkavat kiukkunsa nuoriin työntekijöihin

Olen

seurannut kauhulla parikymppisen tyttäreni astumista työelämään. Hän on ollut töissä pikaruokaravintoloissa, ja nyt hän tarjoilee ruokaravintoloissa.Pikaruokapaikoissa asiakkaat usein huutavat ja haukkuvat henkilökuntaa. Tavallisen oloiset keski-ikäiset ovat haukkuneet töissä olevia nuoria ääliöiksi, idiooteiksi, läskeiksi, tyhmiksi. Paikkoja sotketaan ja henkilökuntaan puretaan kiukkua.Ravintolassa sama ilmiö on jatkunut. Aikuiset ilkeilevät ja valittavat nuorille työntekijöille. Halveksunta ja piikittely ovat jokapäiväisiä ilmiöitä. Tyttäreni on kuvannut joidenkin asiakkaiden tahallaan pompottavan nuoria työntekijöitä.Miksi käytös nuoria työntekijöitä kohtaan on näin ala-arvoista? Mistä luulette nuorten syrjäytymisen alkavan? Onko meillä varaa menettää näitä nuoria ennenaikaiselle eläkkeelle, koska työelämä alkaa ahdistaa liikaa?