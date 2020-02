Mielipide

Valomainokset metrolaitureilla ärsyttävät

Helsingin Sanomat

on kirjoittanut talojen ikkunoiden sisäpuolella sijaitsevien valomainosten aiheuttamasta kiistasta yritysten ja kaupungin välillä. Kantaa on otettu puolesta ja vastaan aina kaupungin korkeinta johtoa myöten.Samaan aikaan HSL on lisännyt ulkomaiselle ulkomainosfirmalle myönnettyjen mainostilojen määrää metrossa. Jo aikaa sitten liikkuvaa mainosta esittävät taulut valtasivat monen metroaseman keskikäytävät ja Rautatieaseman kompassitasanteen. Viimeisimpänä valloituksena ovat käsittämättömän suuret mainostaulut Rautatieaseman metroaseman laituritilan seinillä raiteiden takana.HSL voisi miettiä myös matkustusmukavuutta eikä vain taloudellista hyötyä, joka on toivottavasti edes riittävän suuri tuohon vilkkuvaan häiriköintiin nähden.